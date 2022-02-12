https://ria.ru/20220212/rebenok-1772430206.html

Власти рассказали о подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе

Власти рассказали о подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе - РИА Новости, 12.02.2022

Власти рассказали о подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе

Instagram министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:25

2022-02-12T11:25

2022-02-12T12:39

происшествия

энгельс

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772435490_45:242:980:768_1920x0_80_0_0_b446da80553de710508ed556522a0639.jpg

САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Жительница города Энгельс Саратовской области, задержанная по подозрению в покушении на пятилетнего сына, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в Instagram министр здравоохранения региона Олег Костин.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.По его словам, бригаде скорой помощи и врачам энгельсской больницы "удалось вырвать ребенка из лап смерти"."Ребенка переводим в профильную больницу, будем лечить дальше. Надеюсь на лучшее, уверен, что детские врачи сделают все возможное, чтобы он скорее поправился", - добавил министр.Источник в силовых структурах пояснил РИА Новости, что, по предварительной информации, перед преступлением женщина употребляла алкоголь. "По поводу обстоятельств преступления она ничего не помнит", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220202/ubiystvo-1770634077.html

энгельс

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, энгельс, саратовская область