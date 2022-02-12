https://ria.ru/20220212/rebenok-1772430206.html
Власти рассказали о подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе
Власти рассказали о подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе - РИА Новости, 12.02.2022
Власти рассказали о подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе
Instagram министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:25
2022-02-12T11:25
2022-02-12T12:39
происшествия
энгельс
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772435490_45:242:980:768_1920x0_80_0_0_b446da80553de710508ed556522a0639.jpg
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Жительница города Энгельс Саратовской области, задержанная по подозрению в покушении на пятилетнего сына, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в Instagram министр здравоохранения региона Олег Костин.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.По его словам, бригаде скорой помощи и врачам энгельсской больницы "удалось вырвать ребенка из лап смерти"."Ребенка переводим в профильную больницу, будем лечить дальше. Надеюсь на лучшее, уверен, что детские врачи сделают все возможное, чтобы он скорее поправился", - добавил министр.Источник в силовых структурах пояснил РИА Новости, что, по предварительной информации, перед преступлением женщина употребляла алкоголь. "По поводу обстоятельств преступления она ничего не помнит", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220202/ubiystvo-1770634077.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772435490_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3b6c78a7849fd3ab02b79bdc8d1bc16d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, саратовская область
11:25 12.02.2022 (обновлено: 12:39 12.02.2022)
Власти рассказали о подозреваемой в покушении на убийство сына в Энгельсе
Жительница Энгельса, подозреваемая в покушении на убийство пятилетнего сына, была пьяна
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости.
Жительница города Энгельс Саратовской области, задержанная по подозрению в покушении на пятилетнего сына, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в Instagram
министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.
"Сегодняшний ночной случай в Энгельсе - беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали и здравого смысла. Бить своего ребенка, колоть - так даже звери не поступают. Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра. Это очень страшно", - написал Костин.
По его словам, бригаде скорой помощи и врачам энгельсской больницы "удалось вырвать ребенка из лап смерти".
"Ребенка переводим в профильную больницу, будем лечить дальше. Надеюсь на лучшее, уверен, что детские врачи сделают все возможное, чтобы он скорее поправился", - добавил министр.
Источник в силовых структурах пояснил РИА Новости, что, по предварительной информации, перед преступлением женщина употребляла алкоголь. "По поводу обстоятельств преступления она ничего не помнит", - сказал собеседник агентства.