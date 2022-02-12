https://ria.ru/20220212/pushka-1772333548.html

"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев

"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев - РИА Новости, 12.02.2022

"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев

Мощная, надежная и универсальная — благодаря простоте и выдающимся характеристикам 76,2-миллиметровая дивизионная ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:11

безопасность

григорий куликов

михаил борисов

борисов

ближний восток

прохоровка

тигре

красная армия (ркка)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная, надежная и универсальная — благодаря простоте и выдающимся характеристикам 76,2-миллиметровая дивизионная ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой Великой Отечественной. Она появилась в войсках, когда обстановка на фронтах была критической, и помогла остановить немецкое наступление. Как создавали легендарное орудие — в материале РИА Новости.Долгий путьРазработкой ЗИС-3 конструктор Василий Грабин занялся в мае 1941-го по собственной инициативе, не доложив о проекте начальству. Маршал Григорий Кулик, руководитель Главного артиллерийского управления РККА, считал, что 76,2-миллиметровых дивизионных Ф-22-УСВ образца 1939-го армии хватает. Помимо них, имелись и 85-95-миллиметровые пушки с осколочно-фугасными боеприпасами.Однако у Ф-22-УСВ был ряд серьезных недостатков: дорогая в производстве, тяжелая и неудобная для наводчика. Поэтому за основу установки Грабин взял легкий лафет противотанковой 57-миллиметровой ЗИС-2, а качающуюся часть — от Ф-22-УСВ. Отдача компенсировалась массивным дульным тормозом. Рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки — по одной стороне ствола: прицеливаться стало проще.ЗИС-3 сразу предназначалась для конвейера: максимально упрощенная конструкция, сниженные требования к материалам, унификация узлов. В итоге пушка обходилась втрое дешевле "двадцать второй". И была при этом гораздо эффективнее, что показала опытная эксплуатация на фронте летом-осенью 1941-го."Пушка легко поддавалась переводу на поточное производство, — рассказывал инженер артиллерийского завода, выпускавшего ЗИС-3, Марк Олевский. — Она обладала такими же баллистическими характеристиками, как и ее предшественница Ф-22-УСВ, но была легче более чем на 300 килограммов. Эту пушку уже на первых порах крепко полюбили в армии благодаря точности боя, большой маневренности, удобству в обслуживании и передвижении".Добро на крупносерийный выпуск Грабину дал лично Сталин — 12 февраля 1942-го ЗИС-3 приняли на вооружение Красной армии. За годы войны изготовили более 48 тысяч орудий. Потом они разошлись по миру и до сих пор эксплуатируются в некоторых странах. В частности, были замечены в конфликтах на Ближнем Востоке, а также в Донбассе.Пробить бронюОдно из главных достоинств ЗИС-3 — универсальность: пушка одинаково хорошо разрушала доты и полевые укрепления, уничтожала живую силу, танки, линии связи. Могла стрелять практически любыми боеприпасами: кумулятивными, осколочно-фугасными, подкалиберными, бронебойными, дымовыми, шрапнельными и зажигательными. Это обеспечивало огневую гибкость — для расчетов ЗИС-3 на фронте всегда находили боевые задачи.Особенно гитлеровцам запомнилась осколочно-фугасная граната ОФ-350. Пушка била ею на 13,5 километра. При разрыве почти 900 осколков гарантированно уничтожали все живое в радиусе 15 метров: массированный залп "трешек" производил по-настоящему опустошающий эффект. ЗИС-3 выстраивали огневую стену перед танковыми соединениями РККА в наступательных операциях.Однако на Курской дуге обнаружилось слабое место — недостаточная бронепробиваемость штатных снарядов. Вермахт тогда впервые в большом количестве применил средние "Пантеры", тяжелые "Тигры" и самоходки "Фердинанд" — пушки Грабина взять их в лоб не могли. Хотя другие машины легко поражали с 700 метров.Пришлось поработать над тактикой — артиллеристы целились в наиболее уязвимые места и вскоре наловчились перебивать гусеницы, отстреливать орудия, повреждать приборы наблюдения. Впрочем, "Тигров" и "Пантер" у немцев было намного меньше, чем машин предыдущих поколений.Пушка для всех"После войны у нас появились пушки помощнее, — говорит полковник в отставке Александр Ильин, начинавший службу в 1961-м наводчиком 122-миллиметровой гаубицы Д-30. — Но в училище мы как раз учились стрелять из ЗИС-3. Их же сделали много, а снарядов для них — еще больше. Эта пушка — как автомат Калашникова. Такая же надежная. Конструкцию мы изучили буквально за два-три занятия. Били по мишеням и навесом, и прямой наводкой. Никаких нареканий. Недаром все последующие советские орудия в схожем калибре конструктивно почти не отличались от "тройки".Артиллеристы, прошедшие Великую Отечественную, все как один признают: орудие неприхотливое и простое. Последнее было особенно важно: обучение личного состава в то время оставляло желать лучшего. А благодаря конструктивным приемам Грабина даже неподготовленные новобранцы творили с ней на поле боя настоящие чудеса."На наши позиции под Прохоровкой шли три цепи, между солдатами было полметра, — вспоминал Михаил Борисов, наводчик ЗИС-3 и один из лучших артиллерийских асов войны. — Это было дико… Нам потом говорили, что это была дивизия, только что прибывшая из Франции, в боевых действиях еще не участвовавшая. Мы подпустили их метров на 400 и открыли беглый огонь. Жутко было — их же много. Тут еще подбежало два пулеметных расчета — стало полегче. Я стрелял по ним, а потом командир взвода лейтенант Володя Красноносов говорит: "Миша, смотри, по гребню идет автомашина, за ней пушка, и солдаты сидят в кузове". Я один снаряд туда — машина в воздух, пушка кувырком, а я опять перешел стрелять по цепям. Уложили их всех. Ребята потом ходили по полю, искали фляги с коньяком. Раз уж они из Франции, то должен же быть коньяк?"По его словам, ЗИС-3 была достаточно легкой: если поднатужиться, можно развернуть в одиночку. Другой плюс — большие углы вертикальной и горизонтальной наводки, что помогло в том бою уничтожить более сотни солдат противника. За этот подвиг старшего лейтенанта Борисова удостоили звания Героя Советского Союза.И он, и многие сослуживцы отмечали еще и внешний вид ЗИС-3. "В те годы у нас в КБ работал скульптор-художник Кикин, — писал в мемуарах Василий Грабин. — Когда он впервые увидел ЗИС-3, то изумился гармоничности ее конструкции. При этом пушка не имела ни одной детали, ни одного закругления, добавленных специально для красоты. А в чертежах нет ни одной линии, подчиненной художественным требованиям в ущерб служебно-эксплуатационным и производственно-технологическим качествам".То же самое можно сказать и о других символах Великой Отечественной — пистолете-пулемете ППШ, танке Т-34, штурмовике Ил-2. Техника, с помощью которой удалось переломить хребет непобедимому вермахту, была одновременно и простой, и красивой, и эффективной. Важно и то, что удалось наладить массовое производство этого вооружения в крайне сжатые сроки.

https://ria.ru/20211122/magistral-1759788352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1762261196.html

https://ria.ru/20220210/natsisty-1772036058.html

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