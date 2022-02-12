08:00 12.02.2022 (обновлено: 08:11 12.02.2022)
"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная, надежная и универсальная — благодаря простоте и выдающимся характеристикам 76,2-миллиметровая дивизионная ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой Великой Отечественной. Она появилась в войсках, когда обстановка на фронтах была критической, и помогла остановить немецкое наступление. Как создавали легендарное орудие — в материале РИА Новости.
Долгий путь
Разработкой ЗИС-3 конструктор Василий Грабин занялся в мае 1941-го по собственной инициативе, не доложив о проекте начальству. Маршал Григорий Кулик, руководитель Главного артиллерийского управления РККА, считал, что 76,2-миллиметровых дивизионных Ф-22-УСВ образца 1939-го армии хватает. Помимо них, имелись и 85-95-миллиметровые пушки с осколочно-фугасными боеприпасами.
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Однако у Ф-22-УСВ был ряд серьезных недостатков: дорогая в производстве, тяжелая и неудобная для наводчика. Поэтому за основу установки Грабин взял легкий лафет противотанковой 57-миллиметровой ЗИС-2, а качающуюся часть — от Ф-22-УСВ. Отдача компенсировалась массивным дульным тормозом. Рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки — по одной стороне ствола: прицеливаться стало проще.
ЗИС-3 сразу предназначалась для конвейера: максимально упрощенная конструкция, сниженные требования к материалам, унификация узлов. В итоге пушка обходилась втрое дешевле "двадцать второй". И была при этом гораздо эффективнее, что показала опытная эксплуатация на фронте летом-осенью 1941-го.
© РИА Новости / Ефим Копыт / Перейти в фотобанкАртиллерийский расчет 76,2-мм дивизионного орудия ЗИС-3 под командованием старшины Нурмухамеда Баланаберова ведет бой на территории Померании
Артиллерийский расчет 76,2-мм дивизионного орудия ЗИС-3 под командованием старшины Нурмухамеда Баланаберова ведет бой на территории Померании
"Пушка легко поддавалась переводу на поточное производство, — рассказывал инженер артиллерийского завода, выпускавшего ЗИС-3, Марк Олевский. — Она обладала такими же баллистическими характеристиками, как и ее предшественница Ф-22-УСВ, но была легче более чем на 300 килограммов. Эту пушку уже на первых порах крепко полюбили в армии благодаря точности боя, большой маневренности, удобству в обслуживании и передвижении".
Добро на крупносерийный выпуск Грабину дал лично Сталин — 12 февраля 1942-го ЗИС-3 приняли на вооружение Красной армии. За годы войны изготовили более 48 тысяч орудий. Потом они разошлись по миру и до сих пор эксплуатируются в некоторых странах. В частности, были замечены в конфликтах на Ближнем Востоке, а также в Донбассе.
Пробить броню
Одно из главных достоинств ЗИС-3 — универсальность: пушка одинаково хорошо разрушала доты и полевые укрепления, уничтожала живую силу, танки, линии связи. Могла стрелять практически любыми боеприпасами: кумулятивными, осколочно-фугасными, подкалиберными, бронебойными, дымовыми, шрапнельными и зажигательными. Это обеспечивало огневую гибкость — для расчетов ЗИС-3 на фронте всегда находили боевые задачи.
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Особенно гитлеровцам запомнилась осколочно-фугасная граната ОФ-350. Пушка била ею на 13,5 километра. При разрыве почти 900 осколков гарантированно уничтожали все живое в радиусе 15 метров: массированный залп "трешек" производил по-настоящему опустошающий эффект. ЗИС-3 выстраивали огневую стену перед танковыми соединениями РККА в наступательных операциях.
Однако на Курской дуге обнаружилось слабое место — недостаточная бронепробиваемость штатных снарядов. Вермахт тогда впервые в большом количестве применил средние "Пантеры", тяжелые "Тигры" и самоходки "Фердинанд" — пушки Грабина взять их в лоб не могли. Хотя другие машины легко поражали с 700 метров.
© РИА Новости / Ю. Быковский / Перейти в фотобанкПамятник воинам 6-й гвардейской комсомольской батареи
Памятник воинам 6-й гвардейской комсомольской батареи
Пришлось поработать над тактикой — артиллеристы целились в наиболее уязвимые места и вскоре наловчились перебивать гусеницы, отстреливать орудия, повреждать приборы наблюдения. Впрочем, "Тигров" и "Пантер" у немцев было намного меньше, чем машин предыдущих поколений.
Пушка для всех
"После войны у нас появились пушки помощнее, — говорит полковник в отставке Александр Ильин, начинавший службу в 1961-м наводчиком 122-миллиметровой гаубицы Д-30. — Но в училище мы как раз учились стрелять из ЗИС-3. Их же сделали много, а снарядов для них — еще больше. Эта пушка — как автомат Калашникова. Такая же надежная. Конструкцию мы изучили буквально за два-три занятия. Били по мишеням и навесом, и прямой наводкой. Никаких нареканий. Недаром все последующие советские орудия в схожем калибре конструктивно почти не отличались от "тройки".
Артиллеристы, прошедшие Великую Отечественную, все как один признают: орудие неприхотливое и простое. Последнее было особенно важно: обучение личного состава в то время оставляло желать лучшего. А благодаря конструктивным приемам Грабина даже неподготовленные новобранцы творили с ней на поле боя настоящие чудеса.
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"На наши позиции под Прохоровкой шли три цепи, между солдатами было полметра, — вспоминал Михаил Борисов, наводчик ЗИС-3 и один из лучших артиллерийских асов войны. — Это было дико… Нам потом говорили, что это была дивизия, только что прибывшая из Франции, в боевых действиях еще не участвовавшая. Мы подпустили их метров на 400 и открыли беглый огонь. Жутко было — их же много. Тут еще подбежало два пулеметных расчета — стало полегче. Я стрелял по ним, а потом командир взвода лейтенант Володя Красноносов говорит: "Миша, смотри, по гребню идет автомашина, за ней пушка, и солдаты сидят в кузове". Я один снаряд туда — машина в воздух, пушка кувырком, а я опять перешел стрелять по цепям. Уложили их всех. Ребята потом ходили по полю, искали фляги с коньяком. Раз уж они из Франции, то должен же быть коньяк?"
По его словам, ЗИС-3 была достаточно легкой: если поднатужиться, можно развернуть в одиночку. Другой плюс — большие углы вертикальной и горизонтальной наводки, что помогло в том бою уничтожить более сотни солдат противника. За этот подвиг старшего лейтенанта Борисова удостоили звания Героя Советского Союза.
© Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАртиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде
© Кирилл Брага
Артиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде
И он, и многие сослуживцы отмечали еще и внешний вид ЗИС-3. "В те годы у нас в КБ работал скульптор-художник Кикин, — писал в мемуарах Василий Грабин. — Когда он впервые увидел ЗИС-3, то изумился гармоничности ее конструкции. При этом пушка не имела ни одной детали, ни одного закругления, добавленных специально для красоты. А в чертежах нет ни одной линии, подчиненной художественным требованиям в ущерб служебно-эксплуатационным и производственно-технологическим качествам".
То же самое можно сказать и о других символах Великой Отечественной — пистолете-пулемете ППШ, танке Т-34, штурмовике Ил-2. Техника, с помощью которой удалось переломить хребет непобедимому вермахту, была одновременно и простой, и красивой, и эффективной. Важно и то, что удалось наладить массовое производство этого вооружения в крайне сжатые сроки.