Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/pushka-1772333548.html
"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев
"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев - РИА Новости, 12.02.2022
"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев
Мощная, надежная и универсальная — благодаря простоте и выдающимся характеристикам 76,2-миллиметровая дивизионная ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T08:00
2022-02-12T08:11
безопасность
григорий куликов
михаил борисов
борисов
ближний восток
прохоровка
тигре
красная армия (ркка)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148142/16/1481421679_0:189:2972:1861_1920x0_80_0_0_17ca17a02bb3ee2166499c4ae03ee7fa.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная, надежная и универсальная — благодаря простоте и выдающимся характеристикам 76,2-миллиметровая дивизионная ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой Великой Отечественной. Она появилась в войсках, когда обстановка на фронтах была критической, и помогла остановить немецкое наступление. Как создавали легендарное орудие — в материале РИА Новости.Долгий путьРазработкой ЗИС-3 конструктор Василий Грабин занялся в мае 1941-го по собственной инициативе, не доложив о проекте начальству. Маршал Григорий Кулик, руководитель Главного артиллерийского управления РККА, считал, что 76,2-миллиметровых дивизионных Ф-22-УСВ образца 1939-го армии хватает. Помимо них, имелись и 85-95-миллиметровые пушки с осколочно-фугасными боеприпасами.Однако у Ф-22-УСВ был ряд серьезных недостатков: дорогая в производстве, тяжелая и неудобная для наводчика. Поэтому за основу установки Грабин взял легкий лафет противотанковой 57-миллиметровой ЗИС-2, а качающуюся часть — от Ф-22-УСВ. Отдача компенсировалась массивным дульным тормозом. Рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки — по одной стороне ствола: прицеливаться стало проще.ЗИС-3 сразу предназначалась для конвейера: максимально упрощенная конструкция, сниженные требования к материалам, унификация узлов. В итоге пушка обходилась втрое дешевле "двадцать второй". И была при этом гораздо эффективнее, что показала опытная эксплуатация на фронте летом-осенью 1941-го."Пушка легко поддавалась переводу на поточное производство, — рассказывал инженер артиллерийского завода, выпускавшего ЗИС-3, Марк Олевский. — Она обладала такими же баллистическими характеристиками, как и ее предшественница Ф-22-УСВ, но была легче более чем на 300 килограммов. Эту пушку уже на первых порах крепко полюбили в армии благодаря точности боя, большой маневренности, удобству в обслуживании и передвижении".Добро на крупносерийный выпуск Грабину дал лично Сталин — 12 февраля 1942-го ЗИС-3 приняли на вооружение Красной армии. За годы войны изготовили более 48 тысяч орудий. Потом они разошлись по миру и до сих пор эксплуатируются в некоторых странах. В частности, были замечены в конфликтах на Ближнем Востоке, а также в Донбассе.Пробить бронюОдно из главных достоинств ЗИС-3 — универсальность: пушка одинаково хорошо разрушала доты и полевые укрепления, уничтожала живую силу, танки, линии связи. Могла стрелять практически любыми боеприпасами: кумулятивными, осколочно-фугасными, подкалиберными, бронебойными, дымовыми, шрапнельными и зажигательными. Это обеспечивало огневую гибкость — для расчетов ЗИС-3 на фронте всегда находили боевые задачи.Особенно гитлеровцам запомнилась осколочно-фугасная граната ОФ-350. Пушка била ею на 13,5 километра. При разрыве почти 900 осколков гарантированно уничтожали все живое в радиусе 15 метров: массированный залп "трешек" производил по-настоящему опустошающий эффект. ЗИС-3 выстраивали огневую стену перед танковыми соединениями РККА в наступательных операциях.Однако на Курской дуге обнаружилось слабое место — недостаточная бронепробиваемость штатных снарядов. Вермахт тогда впервые в большом количестве применил средние "Пантеры", тяжелые "Тигры" и самоходки "Фердинанд" — пушки Грабина взять их в лоб не могли. Хотя другие машины легко поражали с 700 метров.Пришлось поработать над тактикой — артиллеристы целились в наиболее уязвимые места и вскоре наловчились перебивать гусеницы, отстреливать орудия, повреждать приборы наблюдения. Впрочем, "Тигров" и "Пантер" у немцев было намного меньше, чем машин предыдущих поколений.Пушка для всех"После войны у нас появились пушки помощнее, — говорит полковник в отставке Александр Ильин, начинавший службу в 1961-м наводчиком 122-миллиметровой гаубицы Д-30. — Но в училище мы как раз учились стрелять из ЗИС-3. Их же сделали много, а снарядов для них — еще больше. Эта пушка — как автомат Калашникова. Такая же надежная. Конструкцию мы изучили буквально за два-три занятия. Били по мишеням и навесом, и прямой наводкой. Никаких нареканий. Недаром все последующие советские орудия в схожем калибре конструктивно почти не отличались от "тройки".Артиллеристы, прошедшие Великую Отечественную, все как один признают: орудие неприхотливое и простое. Последнее было особенно важно: обучение личного состава в то время оставляло желать лучшего. А благодаря конструктивным приемам Грабина даже неподготовленные новобранцы творили с ней на поле боя настоящие чудеса."На наши позиции под Прохоровкой шли три цепи, между солдатами было полметра, — вспоминал Михаил Борисов, наводчик ЗИС-3 и один из лучших артиллерийских асов войны. — Это было дико… Нам потом говорили, что это была дивизия, только что прибывшая из Франции, в боевых действиях еще не участвовавшая. Мы подпустили их метров на 400 и открыли беглый огонь. Жутко было — их же много. Тут еще подбежало два пулеметных расчета — стало полегче. Я стрелял по ним, а потом командир взвода лейтенант Володя Красноносов говорит: "Миша, смотри, по гребню идет автомашина, за ней пушка, и солдаты сидят в кузове". Я один снаряд туда — машина в воздух, пушка кувырком, а я опять перешел стрелять по цепям. Уложили их всех. Ребята потом ходили по полю, искали фляги с коньяком. Раз уж они из Франции, то должен же быть коньяк?"По его словам, ЗИС-3 была достаточно легкой: если поднатужиться, можно развернуть в одиночку. Другой плюс — большие углы вертикальной и горизонтальной наводки, что помогло в том бою уничтожить более сотни солдат противника. За этот подвиг старшего лейтенанта Борисова удостоили звания Героя Советского Союза.И он, и многие сослуживцы отмечали еще и внешний вид ЗИС-3. "В те годы у нас в КБ работал скульптор-художник Кикин, — писал в мемуарах Василий Грабин. — Когда он впервые увидел ЗИС-3, то изумился гармоничности ее конструкции. При этом пушка не имела ни одной детали, ни одного закругления, добавленных специально для красоты. А в чертежах нет ни одной линии, подчиненной художественным требованиям в ущерб служебно-эксплуатационным и производственно-технологическим качествам".То же самое можно сказать и о других символах Великой Отечественной — пистолете-пулемете ППШ, танке Т-34, штурмовике Ил-2. Техника, с помощью которой удалось переломить хребет непобедимому вермахту, была одновременно и простой, и красивой, и эффективной. Важно и то, что удалось наладить массовое производство этого вооружения в крайне сжатые сроки.
https://ria.ru/20211122/magistral-1759788352.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1762261196.html
https://ria.ru/20220210/natsisty-1772036058.html
борисов
ближний восток
прохоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148142/16/1481421679_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_e30176df8acbb2bdb93ab542ba3e7385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, григорий куликов, михаил борисов, борисов, ближний восток, прохоровка, тигре, красная армия (ркка), красная армия, ил-2, т-34
08:00 12.02.2022 (обновлено: 08:11 12.02.2022)
 

"Ее носили на руках". Какое советское оружие стало кошмаром для немцев

© РИА Новости / Галина Санько / Перейти в фотобанкПодбитый немецкий танк брошен на поле боя
Подбитый немецкий танк брошен на поле боя - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Галина Санько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная, надежная и универсальная — благодаря простоте и выдающимся характеристикам 76,2-миллиметровая дивизионная ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой Великой Отечественной. Она появилась в войсках, когда обстановка на фронтах была критической, и помогла остановить немецкое наступление. Как создавали легендарное орудие — в материале РИА Новости.

Долгий путь

Разработкой ЗИС-3 конструктор Василий Грабин занялся в мае 1941-го по собственной инициативе, не доложив о проекте начальству. Маршал Григорий Кулик, руководитель Главного артиллерийского управления РККА, считал, что 76,2-миллиметровых дивизионных Ф-22-УСВ образца 1939-го армии хватает. Помимо них, имелись и 85-95-миллиметровые пушки с осколочно-фугасными боеприпасами.
Катера доставляют продукты по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 00:44
"Дорога жизни" через Ладожское озеро в ходе Великой Отечественной войны
Однако у Ф-22-УСВ был ряд серьезных недостатков: дорогая в производстве, тяжелая и неудобная для наводчика. Поэтому за основу установки Грабин взял легкий лафет противотанковой 57-миллиметровой ЗИС-2, а качающуюся часть — от Ф-22-УСВ. Отдача компенсировалась массивным дульным тормозом. Рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки — по одной стороне ствола: прицеливаться стало проще.
ЗИС-3 сразу предназначалась для конвейера: максимально упрощенная конструкция, сниженные требования к материалам, унификация узлов. В итоге пушка обходилась втрое дешевле "двадцать второй". И была при этом гораздо эффективнее, что показала опытная эксплуатация на фронте летом-осенью 1941-го.
© РИА Новости / Ефим Копыт / Перейти в фотобанкАртиллерийский расчет 76,2-мм дивизионного орудия ЗИС-3 под командованием старшины Нурмухамеда Баланаберова ведет бой на территории Померании
Артиллерийский расчет 76,2-мм дивизионного орудия ЗИС-3 под командованием старшины Нурмухамеда Баланаберова ведет бой на территории Померании - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Ефим Копыт
Перейти в фотобанк
Артиллерийский расчет 76,2-мм дивизионного орудия ЗИС-3 под командованием старшины Нурмухамеда Баланаберова ведет бой на территории Померании
"Пушка легко поддавалась переводу на поточное производство, — рассказывал инженер артиллерийского завода, выпускавшего ЗИС-3, Марк Олевский. — Она обладала такими же баллистическими характеристиками, как и ее предшественница Ф-22-УСВ, но была легче более чем на 300 килограммов. Эту пушку уже на первых порах крепко полюбили в армии благодаря точности боя, большой маневренности, удобству в обслуживании и передвижении".
Добро на крупносерийный выпуск Грабину дал лично Сталин — 12 февраля 1942-го ЗИС-3 приняли на вооружение Красной армии. За годы войны изготовили более 48 тысяч орудий. Потом они разошлись по миру и до сих пор эксплуатируются в некоторых странах. В частности, были замечены в конфликтах на Ближнем Востоке, а также в Донбассе.

Пробить броню

Одно из главных достоинств ЗИС-3 — универсальность: пушка одинаково хорошо разрушала доты и полевые укрепления, уничтожала живую силу, танки, линии связи. Могла стрелять практически любыми боеприпасами: кумулятивными, осколочно-фугасными, подкалиберными, бронебойными, дымовыми, шрапнельными и зажигательными. Это обеспечивало огневую гибкость — для расчетов ЗИС-3 на фронте всегда находили боевые задачи.
Контрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 16:00В России
Собянин поздравил ветеранов с 80-летием битвы под Москвой
Особенно гитлеровцам запомнилась осколочно-фугасная граната ОФ-350. Пушка била ею на 13,5 километра. При разрыве почти 900 осколков гарантированно уничтожали все живое в радиусе 15 метров: массированный залп "трешек" производил по-настоящему опустошающий эффект. ЗИС-3 выстраивали огневую стену перед танковыми соединениями РККА в наступательных операциях.
Однако на Курской дуге обнаружилось слабое место — недостаточная бронепробиваемость штатных снарядов. Вермахт тогда впервые в большом количестве применил средние "Пантеры", тяжелые "Тигры" и самоходки "Фердинанд" — пушки Грабина взять их в лоб не могли. Хотя другие машины легко поражали с 700 метров.
© РИА Новости / Ю. Быковский / Перейти в фотобанкПамятник воинам 6-й гвардейской комсомольской батареи
Памятник воинам 6-й гвардейской комсомольской батареи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Ю. Быковский
Перейти в фотобанк
Памятник воинам 6-й гвардейской комсомольской батареи
Пришлось поработать над тактикой — артиллеристы целились в наиболее уязвимые места и вскоре наловчились перебивать гусеницы, отстреливать орудия, повреждать приборы наблюдения. Впрочем, "Тигров" и "Пантер" у немцев было намного меньше, чем машин предыдущих поколений.

Пушка для всех

"После войны у нас появились пушки помощнее, — говорит полковник в отставке Александр Ильин, начинавший службу в 1961-м наводчиком 122-миллиметровой гаубицы Д-30. — Но в училище мы как раз учились стрелять из ЗИС-3. Их же сделали много, а снарядов для них — еще больше. Эта пушка — как автомат Калашникова. Такая же надежная. Конструкцию мы изучили буквально за два-три занятия. Били по мишеням и навесом, и прямой наводкой. Никаких нареканий. Недаром все последующие советские орудия в схожем калибре конструктивно почти не отличались от "тройки".
Артиллеристы, прошедшие Великую Отечественную, все как один признают: орудие неприхотливое и простое. Последнее было особенно важно: обучение личного состава в то время оставляло желать лучшего. А благодаря конструктивным приемам Грабина даже неподготовленные новобранцы творили с ней на поле боя настоящие чудеса.
Немецкие резервисты отправляются на фронт - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 11:53
Свидетельница рассказала о зверствах нацистов в Ростовской области
"На наши позиции под Прохоровкой шли три цепи, между солдатами было полметра, — вспоминал Михаил Борисов, наводчик ЗИС-3 и один из лучших артиллерийских асов войны. — Это было дико… Нам потом говорили, что это была дивизия, только что прибывшая из Франции, в боевых действиях еще не участвовавшая. Мы подпустили их метров на 400 и открыли беглый огонь. Жутко было — их же много. Тут еще подбежало два пулеметных расчета — стало полегче. Я стрелял по ним, а потом командир взвода лейтенант Володя Красноносов говорит: "Миша, смотри, по гребню идет автомашина, за ней пушка, и солдаты сидят в кузове". Я один снаряд туда — машина в воздух, пушка кувырком, а я опять перешел стрелять по цепям. Уложили их всех. Ребята потом ходили по полю, искали фляги с коньяком. Раз уж они из Франции, то должен же быть коньяк?"
По его словам, ЗИС-3 была достаточно легкой: если поднатужиться, можно развернуть в одиночку. Другой плюс — большие углы вертикальной и горизонтальной наводки, что помогло в том бою уничтожить более сотни солдат противника. За этот подвиг старшего лейтенанта Борисова удостоили звания Героя Советского Союза.
© Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАртиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде
Артиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции Выстрел памяти на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде
© Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Артиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде
И он, и многие сослуживцы отмечали еще и внешний вид ЗИС-3. "В те годы у нас в КБ работал скульптор-художник Кикин, — писал в мемуарах Василий Грабин. — Когда он впервые увидел ЗИС-3, то изумился гармоничности ее конструкции. При этом пушка не имела ни одной детали, ни одного закругления, добавленных специально для красоты. А в чертежах нет ни одной линии, подчиненной художественным требованиям в ущерб служебно-эксплуатационным и производственно-технологическим качествам".
То же самое можно сказать и о других символах Великой Отечественной — пистолете-пулемете ППШ, танке Т-34, штурмовике Ил-2. Техника, с помощью которой удалось переломить хребет непобедимому вермахту, была одновременно и простой, и красивой, и эффективной. Важно и то, что удалось наладить массовое производство этого вооружения в крайне сжатые сроки.
 
БезопасностьГригорий КуликовМихаил БорисовБорисовБлижний ВостокПрохоровкаТигреКрасная армия (РККА)Красная армияИл-2Т-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала