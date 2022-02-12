https://ria.ru/20220212/pozhar-1772507943.html
Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали
Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали - РИА Новости, 12.02.2022
Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали
Пожар в жилом доме в Подмосковье локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T20:41
2022-02-12T20:41
2022-02-12T20:41
происшествия
жилье
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772494123_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85a6f5b0353c79c155d289281a7b2362.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Подмосковье локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по улице Ленина, дом 34 поступило в 16.11. Власти региона сообщали об эвакуации 37 человек, погибших и пострадавших нет."В 19.55 пожар локализовали на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772494123_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_059acd793d4e8fc20a26d68b98f4eccb.jpg
Кадры пожара жилого дома в Орехово-Зуево
Кровля жилого дома загорелась в Подмосковье, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по улице Ленина, дом 34 поступило в 16.11.
Как рассказал собеседник агентства, дом четырехэтажный, кирпичный, площадь возгорания 900 квадратных метров, пострадавших нет, эвакуированы 38 человек.
2022-02-12T20:41
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали
Пожар в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуево локализовали на 900 квадратных метрах