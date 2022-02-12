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Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали
Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали - РИА Новости, 12.02.2022
Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали
Пожар в жилом доме в Подмосковье локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T20:41
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происшествия
жилье
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Подмосковье локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по улице Ленина, дом 34 поступило в 16.11. Власти региона сообщали об эвакуации 37 человек, погибших и пострадавших нет."В 19.55 пожар локализовали на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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орехово-зуево
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Кадры пожара жилого дома в Орехово-Зуево
Кровля жилого дома загорелась в Подмосковье, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по улице Ленина, дом 34 поступило в 16.11. Как рассказал собеседник агентства, дом четырехэтажный, кирпичный, площадь возгорания 900 квадратных метров, пострадавших нет, эвакуированы 38 человек.
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происшествия, жилье, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
20:41 12.02.2022
 
Пожар в жилом доме в Орехово-Зуево локализовали

Пожар в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуево локализовали на 900 квадратных метрах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Подмосковье локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по улице Ленина, дом 34 поступило в 16.11. Власти региона сообщали об эвакуации 37 человек, погибших и пострадавших нет.
"В 19.55 пожар локализовали на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля 2021, 10:37
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияЖильеОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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