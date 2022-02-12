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В Подмосковье загорелась кровля жилого дома
В Подмосковье загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 12.02.2022
В Подмосковье загорелась кровля жилого дома
Кровля жилого дома загорелась в Подмосковье, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:49
2022-02-12T17:49
2022-02-12T17:49
происшествия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась в Подмосковье, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по улице Ленина, дом 34 поступило в 16.11.Как рассказал собеседник агентства, дом четырехэтажный, кирпичный, площадь возгорания 900 квадратных метров, пострадавших нет, эвакуированы 38 человек.
https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html
орехово-зуево
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происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
В Подмосковье загорелась кровля жилого дома
Кровля четырехэтажного жилого дома загорелась в Орехово-Зуево на площади 900 "квадратов"