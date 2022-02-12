https://ria.ru/20220212/pozhar-1772489568.html

В Подмосковье загорелась кровля жилого дома

В Подмосковье загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 12.02.2022

В Подмосковье загорелась кровля жилого дома

Кровля жилого дома загорелась в Подмосковье, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:49

2022-02-12T17:49

2022-02-12T17:49

происшествия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась в Подмосковье, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по улице Ленина, дом 34 поступило в 16.11.Как рассказал собеседник агентства, дом четырехэтажный, кирпичный, площадь возгорания 900 квадратных метров, пострадавших нет, эвакуированы 38 человек.

https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье)