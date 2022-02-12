Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772481373.html
США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму, заявили в Госдепе
США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму, заявили в Госдепе - РИА Новости, 12.02.2022
США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму, заявили в Госдепе
США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:08
2022-02-12T17:21
в мире
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
украина
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271331_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_a64909c263e8e2442624a3ff2f4bc63b.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых - взаимодействие с правительством Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.Опасаясь "российского нападения", американское внешнеполитическое ведомство объявило в субботу об отъезде большей части персонала посольства."Мы не закрываем посольство, мы не приостанавливаем операций посольства внутри страны. Мы продолжаем сокращать сейчас численность персонала, который у нас есть в стране для выполнения только самых базовых функций", - сказал чиновник."Предусмотрительность требует от нас готовиться к худшему, а такой сценарий, очевидно, предполагает масштабные российские атаки на украинскую столицу. Как вы знаете, у России очень дееспособные войска со значительным боевым потенциалом, и, если она решит задействовать существенную часть его против украинской столицы, есть немало возможностей того, что ситуация примет неправильный оборот, даже если соблюдать сдержанность и проявлять уважение к дипломатическим объектам", - сказал представитель госдепартамента.Он сообщил, что большая часть эвакуируемых дипломатов возвращаются в США, где продолжат заниматься Украиной. Те, кого переводят во Львов, выбранный в силу его близости к западным границам, не представляют собой полноценной дипломатической миссии, признал чиновник."Концептуально это скорее группа людей из посольства, временно работающая в другом городе - так же как, когда происходит визит высокопоставленной делегации правительства США или конгресса на торговую выставку или другие мероприятия", - пояснил он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220212/ssha-1772478525.html
https://ria.ru/20220212/ssha-1772478251.html
киев
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271331_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_4288a6163896b4c3ebf4ee264d994c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, россия
17:08 12.02.2022 (обновлено: 17:21 12.02.2022)
 
США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму, заявили в Госдепе

Госдеп: США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых - взаимодействие с правительством Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Опасаясь "российского нападения", американское внешнеполитическое ведомство объявило в субботу об отъезде большей части персонала посольства.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
16:50
США переводят часть дипломатов во Львов по соображениям безопасности
"Мы не закрываем посольство, мы не приостанавливаем операций посольства внутри страны. Мы продолжаем сокращать сейчас численность персонала, который у нас есть в стране для выполнения только самых базовых функций", - сказал чиновник.
"Предусмотрительность требует от нас готовиться к худшему, а такой сценарий, очевидно, предполагает масштабные российские атаки на украинскую столицу. Как вы знаете, у России очень дееспособные войска со значительным боевым потенциалом, и, если она решит задействовать существенную часть его против украинской столицы, есть немало возможностей того, что ситуация примет неправильный оборот, даже если соблюдать сдержанность и проявлять уважение к дипломатическим объектам", - сказал представитель госдепартамента.
Он сообщил, что большая часть эвакуируемых дипломатов возвращаются в США, где продолжат заниматься Украиной. Те, кого переводят во Львов, выбранный в силу его близости к западным границам, не представляют собой полноценной дипломатической миссии, признал чиновник.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
16:48
Остающиеся в Киеве дипломаты США продолжат работать с властями Украины
"Концептуально это скорее группа людей из посольства, временно работающая в другом городе - так же как, когда происходит визит высокопоставленной делегации правительства США или конгресса на торговую выставку или другие мероприятия", - пояснил он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреКиевСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала