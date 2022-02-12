https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772481373.html

США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму, заявили в Госдепе

США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму, заявили в Госдепе - РИА Новости, 12.02.2022

США сводят функционал посольства в Киеве к минимуму, заявили в Госдепе

США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:08

2022-02-12T17:08

2022-02-12T17:21

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых - взаимодействие с правительством Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.Опасаясь "российского нападения", американское внешнеполитическое ведомство объявило в субботу об отъезде большей части персонала посольства."Мы не закрываем посольство, мы не приостанавливаем операций посольства внутри страны. Мы продолжаем сокращать сейчас численность персонала, который у нас есть в стране для выполнения только самых базовых функций", - сказал чиновник."Предусмотрительность требует от нас готовиться к худшему, а такой сценарий, очевидно, предполагает масштабные российские атаки на украинскую столицу. Как вы знаете, у России очень дееспособные войска со значительным боевым потенциалом, и, если она решит задействовать существенную часть его против украинской столицы, есть немало возможностей того, что ситуация примет неправильный оборот, даже если соблюдать сдержанность и проявлять уважение к дипломатическим объектам", - сказал представитель госдепартамента.Он сообщил, что большая часть эвакуируемых дипломатов возвращаются в США, где продолжат заниматься Украиной. Те, кого переводят во Львов, выбранный в силу его близости к западным границам, не представляют собой полноценной дипломатической миссии, признал чиновник."Концептуально это скорее группа людей из посольства, временно работающая в другом городе - так же как, когда происходит визит высокопоставленной делегации правительства США или конгресса на торговую выставку или другие мероприятия", - пояснил он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/ssha-1772478525.html

https://ria.ru/20220212/ssha-1772478251.html

киев

сша

украина

россия

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в мире, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, россия