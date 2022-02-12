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https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772439278.html
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме - РИА Новости, 12.02.2022
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту в дипведомстве. РИА Новости, 12.02.2022
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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту в дипведомстве."В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в посольстве.
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в мире, украина, киев, россия
12:20 12.02.2022
 
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме

Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Киеве
Здание посольства РФ в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства РФ в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту в дипведомстве.
"В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в посольстве.
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
11:42
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу
 
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