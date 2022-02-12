https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772439278.html
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме - РИА Новости, 12.02.2022
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту в дипведомстве. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:20
2022-02-12T12:20
2022-02-12T12:20
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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту в дипведомстве."В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в посольстве.
https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772432794.html
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в мире, украина, киев, россия
Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме
Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме