https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772439278.html

Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме

Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме - РИА Новости, 12.02.2022

Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме

Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту в дипведомстве. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:20

2022-02-12T12:20

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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство России в Киеве продолжает работать в обычном режиме, сообщили корреспонденту в дипведомстве."В настоящее время посольство оптимизирует штатное расписание и продолжает работать в обычном режиме", - сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772432794.html

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