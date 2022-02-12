https://ria.ru/20220212/pokushenie-1772454738.html

Бастрыкину доложат о деталях покушения на ребенка в Саратовской области

Бастрыкину доложат о деталях покушения на ребенка в Саратовской области - РИА Новости, 12.02.2022

Бастрыкину доложат о деталях покушения на ребенка в Саратовской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах покушения на убийство пятилетнего мальчика в Саратовской области, РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T14:21

2022-02-12T14:21

2022-02-12T14:27

происшествия

россия

александр бастрыкин

саратовская область

энгельс

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МОСКВА/САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах покушения на убийство пятилетнего мальчика в Саратовской области, сообщается на сайте ведомства.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии. В энгельсской городской больнице сообщили, что провели операцию мальчику, удалось стабилизировать его состояние, вывести из шока, после чего бригада санавиации доставила его в областную больницу."Председатель Следственного комитета РФ поручил <...> представить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийства малолетнего", - говорится в сообщении.Дополняется, что в настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.Как сообщило региональное управление СК РФ, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, собирается информация о семье, где воспитывался ребенок, также следователи дадут юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики.По данным следствия, 29-летняя женщина ночью, будучи в состоянии опьянения, с целью убийства малолетнего сына, нанесла ему множественные колото-резаные ранения в область груди, живота и шеи, а услышавшие шум соседи вызвали полицию и скорую помощь. В настоящее время за жизнь мальчика борются врачи."Звери не бывают так жестоки по отношению к своим детенышам. Мать не призналась в совершении преступления. Это работа следователей", - написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя в Instagram.В прокуратуре области ранее сообщили РИА Новости, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. Ранее Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери.

https://ria.ru/20220212/proisshestvie-1772442273.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, саратовская область, энгельс