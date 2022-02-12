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Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина
Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2022
Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина
Следующая неделя начнется с весенней погоды на всей территории Европейской России, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:06
2022-02-12T01:06
2022-02-12T10:43
общество
погода
день святого валентина
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следующая неделя начнется с весенней погоды на всей территории Европейской России, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По слова Вильфанда, ожидается облачная погода с прояснениями, причем "солнца будет много"."Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку", — добавил ученый. Он подчеркнул, что такая погода соответствует концу марта, а не середине февраля.
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общество, погода, день святого валентина, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
01:06 12.02.2022 (обновлено: 10:43 12.02.2022)
Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина
Вильфанд рассказал о потеплении на территории Европейской России в День святого Валентина