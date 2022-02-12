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Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина
Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2022
Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина
Следующая неделя начнется с весенней погоды на всей территории Европейской России, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:06
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общество
погода
день святого валентина
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следующая неделя начнется с весенней погоды на всей территории Европейской России, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По слова Вильфанда, ожидается облачная погода с прояснениями, причем "солнца будет много"."Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку", — добавил ученый. Он подчеркнул, что такая погода соответствует концу марта, а не середине февраля.
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общество, погода, день святого валентина, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
01:06 12.02.2022 (обновлено: 10:43 12.02.2022)
 
Вильфанд рассказал об аномальной погоде в День святого Валентина

Вильфанд рассказал о потеплении на территории Европейской России в День святого Валентина

© Depositphotos / IgorVetushkoМолодая пара во время прогулки в парке зимой
Молодая пара во время прогулки в парке зимой - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Молодая пара во время прогулки в парке зимой. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следующая неделя начнется с весенней погоды на всей территории Европейской России, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей Европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода. Наиболее заметные признаки весны в центре европейской части страны, а также на севере и северо-западе. В Санкт-Петербурге будет на девять градусов выше нормы 14 февраля, в Москве — на восемь градусов (температура будет до плюс трех градусов)", — сказал он.

По слова Вильфанда, ожидается облачная погода с прояснениями, причем "солнца будет много".
"Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку", — добавил ученый.
Он подчеркнул, что такая погода соответствует концу марта, а не середине февраля.
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ОбществоПогодаДень святого ВалентинаМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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