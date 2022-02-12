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Макрон провел переговоры с Шольцем
Макрон провел переговоры с Шольцем - РИА Новости, 12.02.2022
Макрон провел переговоры с Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в преддверии его визитов в Россию и на Украину, сообщает... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T22:37
2022-02-12T22:39
в мире
франция
россия
украина
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в преддверии его визитов в Россию и на Украину, сообщает Елисейский дворец."Это позволило подтвердить идеальное совпадение позиций Франции и Германии, в частности, относительно следующих этапов дискуссий в "нормандском формате" и необходимости определения условий коллективной безопасности в Европе", - говорится в коммюнике.Шольц посетит Киев 14 февраля непосредственно перед запланированным на 15 февраля визитом в Москву.Ранее в субботу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечал Елисейский дворец, лидеры Франции и России выразили желание продолжить диалог по путям реализации минских соглашений и вопросу безопасности и стабильности в Европе.Позднее, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, он обсудил с Макроном "нормандский формат" и работу контактной группы по Донбассу.Планируется, что в субботу Макрон также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772508171.html
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в мире, франция, россия, украина, германия, эммануэль макрон, олаф шольц
22:37 12.02.2022 (обновлено: 22:39 12.02.2022)
 
Макрон провел переговоры с Шольцем

Президент Франции Макрон обсудил с канцлером Германии Шольцем безопасность в Европе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в преддверии его визитов в Россию и на Украину, сообщает Елисейский дворец.
"Эти переговоры являются частью тесной координации между Францией и Германией в преддверии визита канцлера Шольца на Украину и в Россию в начале следующей недели", - отмечается в коммюнике администрации французского президента.
"Это позволило подтвердить идеальное совпадение позиций Франции и Германии, в частности, относительно следующих этапов дискуссий в "нормандском формате" и необходимости определения условий коллективной безопасности в Европе", - говорится в коммюнике.
Шольц посетит Киев 14 февраля непосредственно перед запланированным на 15 февраля визитом в Москву.
Ранее в субботу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечал Елисейский дворец, лидеры Франции и России выразили желание продолжить диалог по путям реализации минских соглашений и вопросу безопасности и стабильности в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 20:44
Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Позднее, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, он обсудил с Макроном "нормандский формат" и работу контактной группы по Донбассу.
Планируется, что в субботу Макрон также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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В миреФранцияРоссияУкраинаГерманияЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
 
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