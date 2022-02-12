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Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"
Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы" - РИА Новости, 12.02.2022
Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"
Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:19
2022-02-12T17:29
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ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости, Людмила Орищенко. Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля. Водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами.Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями.В автоколонне большинство легковых автомобилей, есть и небольшие фургоны. После неоднократного применения газа всю авеню заволокло едким облаком. Стражи порядка пресекают любые попытки строить заграждения, а также не пропускают людей на Елисейские Поля.Позже стало известно, что задержаны как минимум 14 человек."Конвой свободы" — акция французских дальнобойщиков, вдохновленных протестами в Канаде. Девятого января машины выехали с юга Франции, в следующие два дня к ним присоединились водители из других регионов, чтобы протестовать в Париже против коронавирусных ограничений.Власти запретили акцию — на подъезде к Парижу задержали около 500 автомобилей, в самом городе усилили полицейские патрули. На улицы вывели специальную технику — эвакуаторы, водометы, автокраны и даже бронетранспортеры.За препятствование движению транспорта нарушителям грозит два года лишения свободы, штраф в четыре с половиной тысячи евро, а за организацию протестов на дорогах — до полугода тюрьмы и семь с половиной тысяч евро штрафа.
https://ria.ru/20220210/frantsiya-1772093038.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/kanada-1770345949.html
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Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Париже
Автоколонна "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, добралась до Елисейских полей в Париже, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. Машины выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля, водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями.
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в мире, париж, франция
16:19 12.02.2022 (обновлено: 17:29 12.02.2022)
 
Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"

Полиция применила слезоточивый газ в Париже для разгона запрещенной акции "Конвой свободы"

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости, Людмила Орищенко. Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.
Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля. Водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами.
Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями.
В автоколонне большинство легковых автомобилей, есть и небольшие фургоны. После неоднократного применения газа всю авеню заволокло едким облаком. Стражи порядка пресекают любые попытки строить заграждения, а также не пропускают людей на Елисейские Поля.
Позже стало известно, что задержаны как минимум 14 человек.
Участники акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 15:11
Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма
"Конвой свободы" — акция французских дальнобойщиков, вдохновленных протестами в Канаде. Девятого января машины выехали с юга Франции, в следующие два дня к ним присоединились водители из других регионов, чтобы протестовать в Париже против коронавирусных ограничений.
Власти запретили акцию — на подъезде к Парижу задержали около 500 автомобилей, в самом городе усилили полицейские патрули. На улицы вывели специальную технику — эвакуаторы, водометы, автокраны и даже бронетранспортеры.
За препятствование движению транспорта нарушителям грозит два года лишения свободы, штраф в четыре с половиной тысячи евро, а за организацию протестов на дорогах — до полугода тюрьмы и семь с половиной тысяч евро штрафа.
Занесенная снегом трасса - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 17:08Авторы
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