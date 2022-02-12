https://ria.ru/20220212/parizh-1772472654.html

Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"

Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы" - РИА Новости, 12.02.2022

Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"

Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:19

2022-02-12T16:19

2022-02-12T17:29

в мире

париж

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772476940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c7f410147349ac5080fbbcc22ca0e9f.jpg

ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости, Людмила Орищенко. Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля. Водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами.Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями.В автоколонне большинство легковых автомобилей, есть и небольшие фургоны. После неоднократного применения газа всю авеню заволокло едким облаком. Стражи порядка пресекают любые попытки строить заграждения, а также не пропускают людей на Елисейские Поля.Позже стало известно, что задержаны как минимум 14 человек."Конвой свободы" — акция французских дальнобойщиков, вдохновленных протестами в Канаде. Девятого января машины выехали с юга Франции, в следующие два дня к ним присоединились водители из других регионов, чтобы протестовать в Париже против коронавирусных ограничений.Власти запретили акцию — на подъезде к Парижу задержали около 500 автомобилей, в самом городе усилили полицейские патрули. На улицы вывели специальную технику — эвакуаторы, водометы, автокраны и даже бронетранспортеры.За препятствование движению транспорта нарушителям грозит два года лишения свободы, штраф в четыре с половиной тысячи евро, а за организацию протестов на дорогах — до полугода тюрьмы и семь с половиной тысяч евро штрафа.

https://ria.ru/20220210/frantsiya-1772093038.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/kanada-1770345949.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Париже Автоколонна "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, добралась до Елисейских полей в Париже, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. Машины выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля, водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями. 2022-02-12T16:19 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция