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Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"
Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы" - РИА Новости, 12.02.2022
Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"
Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:19
2022-02-12T16:19
2022-02-12T17:29
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ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости, Людмила Орищенко. Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля. Водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами.Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями.В автоколонне большинство легковых автомобилей, есть и небольшие фургоны. После неоднократного применения газа всю авеню заволокло едким облаком. Стражи порядка пресекают любые попытки строить заграждения, а также не пропускают людей на Елисейские Поля.Позже стало известно, что задержаны как минимум 14 человек."Конвой свободы" — акция французских дальнобойщиков, вдохновленных протестами в Канаде. Девятого января машины выехали с юга Франции, в следующие два дня к ним присоединились водители из других регионов, чтобы протестовать в Париже против коронавирусных ограничений.Власти запретили акцию — на подъезде к Парижу задержали около 500 автомобилей, в самом городе усилили полицейские патрули. На улицы вывели специальную технику — эвакуаторы, водометы, автокраны и даже бронетранспортеры.За препятствование движению транспорта нарушителям грозит два года лишения свободы, штраф в четыре с половиной тысячи евро, а за организацию протестов на дорогах — до полугода тюрьмы и семь с половиной тысяч евро штрафа.
https://ria.ru/20220210/frantsiya-1772093038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772476940_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1a6c4bbd1d420d795ba21959ca30fc7.jpg
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Париже
Автоколонна "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, добралась до Елисейских полей в Париже, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Машины выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля, водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами.
Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями.
2022-02-12T16:19
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РИА Новости
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в мире, париж, франция
16:19 12.02.2022 (обновлено: 17:29 12.02.2022)
Полиция применила слезоточивый газ в Париже против "Конвоя свободы"
Полиция применила слезоточивый газ в Париже для разгона запрещенной акции "Конвой свободы"
ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости, Людмила Орищенко. Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.
Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля. Водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами.
Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями.
В автоколонне большинство легковых автомобилей, есть и небольшие фургоны. После неоднократного применения газа всю авеню заволокло едким облаком. Стражи порядка пресекают любые попытки строить заграждения, а также не пропускают людей на Елисейские Поля.
Позже стало известно, что задержаны как минимум 14 человек.
"Конвой свободы" — акция французских дальнобойщиков, вдохновленных протестами в Канаде
. Девятого января машины выехали с юга Франции
, в следующие два дня к ним присоединились водители из других регионов, чтобы протестовать в Париже
против коронавирусных ограничений.
Власти запретили акцию — на подъезде к Парижу задержали около 500 автомобилей, в самом городе усилили полицейские патрули. На улицы вывели специальную технику — эвакуаторы, водометы, автокраны и даже бронетранспортеры.
За препятствование движению транспорта нарушителям грозит два года лишения свободы, штраф в четыре с половиной тысячи евро, а за организацию протестов на дорогах — до полугода тюрьмы и семь с половиной тысяч евро штрафа.