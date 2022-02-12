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Украина нашпигована натовским оружием, сообщила Захарова
Украина нашпигована натовским оружием, сообщила Захарова - РИА Новости, 12.02.2022
Украина нашпигована натовским оружием, сообщила Захарова
Украина нашпигована натовским оружием, присутствие западных советников увеличилось кратно, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:18
2022-02-12T23:18
нато
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
мария захарова
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина нашпигована натовским оружием, присутствие западных советников увеличилось кратно, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За последние два месяца их (западных инструкторов) там увеличилось кратно", - добавила она, говоря об Украине.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220212/mid-1772498780.html
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нато, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, мария захарова, россия
23:18 12.02.2022
 
Украина нашпигована натовским оружием, сообщила Захарова

Официальный представитель МИД Захарова: Украина нашпигована натовским оружием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина нашпигована натовским оружием, присутствие западных советников увеличилось кратно, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется НАТОвскими странами во главе с США, Британией и так далее", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
"За последние два месяца их (западных инструкторов) там увеличилось кратно", - добавила она, говоря об Украине.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 19:12
Захарова назвала действия США издевательством над украинским народом
США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
 
НАТОВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваРоссия
 
 
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