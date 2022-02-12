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МИД Турции: источники в Москве опровергли данные о "вторжении" на Украину
МИД Турции: источники в Москве опровергли данные о "вторжении" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
МИД Турции: источники в Москве опровергли данные о "вторжении" на Украину
Российские и белорусские источники, с которыми контактировала турецкая сторона, опровергли Анкаре информацию о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:32
2022-02-12T21:39
в мире
турция
россия
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Российские и белорусские источники, с которыми контактировала турецкая сторона, опровергли Анкаре информацию о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."…По этим вопросам были разные разведданные, но российские и белорусские источники, с которыми Турция контактировала, опровергли это ("вторжение" России – ред.), - приводит слова Чавушоглу агентство "Анадолу".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, турция, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, мевлют чавушоглу
21:32 12.02.2022 (обновлено: 21:39 12.02.2022)
 
МИД Турции: источники в Москве опровергли данные о "вторжении" на Украину

МИД Турции: источники в Москве и Минске опровергли данные о якобы вторжении на Украину

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военный в Донецкой области
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Российские и белорусские источники, с которыми контактировала турецкая сторона, опровергли Анкаре информацию о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"…По этим вопросам были разные разведданные, но российские и белорусские источники, с которыми Турция контактировала, опровергли это ("вторжение" России – ред.), - приводит слова Чавушоглу агентство "Анадолу".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
 
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