https://ria.ru/20220212/napadenie-1772399957.html

Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину

Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину

Американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщило о "вторжении" России на Украину, теперь утверждает, что "нападение" состоится 15 февраля. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:15

2022-02-12T01:15

2022-02-12T04:10

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщило о "вторжении" России на Украину, теперь утверждает, что "нападение" состоится 15 февраля. Соответствующую информацию агентству передали "чиновниках", однако не уточняется, из каких стран эти официальные лица, какие у них должности и фамилии, а также не приводятся никакие доказательства.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что ошибочная публикация Bloomberg о начале "вторжения" на Украину указывает на опасность агрессивных заявлений США и столиц Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и "стягивание новых российских войск" к границе. По словам советника, США считают, что "нападение" может произойти во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине.Комментируя заявление Салливана представитель МИД Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома показательна как никогда, провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем, а "пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает".Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, украина