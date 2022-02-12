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Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину
Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину
Американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщило о "вторжении" России на Украину, теперь утверждает, что "нападение" состоится 15 февраля. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:15
2022-02-12T04:10
в мире
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
украина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщило о "вторжении" России на Украину, теперь утверждает, что "нападение" состоится 15 февраля. Соответствующую информацию агентству передали "чиновниках", однако не уточняется, из каких стран эти официальные лица, какие у них должности и фамилии, а также не приводятся никакие доказательства.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что ошибочная публикация Bloomberg о начале "вторжения" на Украину указывает на опасность агрессивных заявлений США и столиц Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и "стягивание новых российских войск" к границе. По словам советника, США считают, что "нападение" может произойти во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине.Комментируя заявление Салливана представитель МИД Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома показательна как никогда, провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем, а "пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает".Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, украина
01:15 12.02.2022 (обновлено: 04:10 12.02.2022)
 
Агентство Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину

Американское агентство Bloomberg: Россия может "напасть" на Украину во вторник, 15 февраля

© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Press service of the Joint Forces Operation
Украинские военные во время учений в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщило о "вторжении" России на Украину, теперь утверждает, что "нападение" состоится 15 февраля. Соответствующую информацию агентству передали "чиновниках", однако не уточняется, из каких стран эти официальные лица, какие у них должности и фамилии, а также не приводятся никакие доказательства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что ошибочная публикация Bloomberg о начале "вторжения" на Украину указывает на опасность агрессивных заявлений США и столиц Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

"Действия России могут включать провокацию в Донбассе... или нападение на столицу страны Киев, сообщили чиновники, знакомые с этим вопросом. Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник", — передает агентство.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и "стягивание новых российских войск" к границе. По словам советника, США считают, что "нападение" может произойти во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине.
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Комментируя заявление Салливана представитель МИД Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома показательна как никогда, провокации, дезинформация и угрозы излюбленный метод решения собственных проблем, а "пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает".
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
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