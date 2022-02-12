https://ria.ru/20220212/moskva-1772422324.html
Участок Ленинского проспекта благоустроят в Москве в 2022 году
Участок Ленинского проспекта благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 12.02.2022
Участок Ленинского проспекта благоустроят в Москве в 2022 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году продолжат благоустройство крупнейшей транспортной магистрали Москвы - Ленинского проспекта, работы... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:26
2022-02-12T10:26
2022-02-12T10:26
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году продолжат благоустройство крупнейшей транспортной магистрали Москвы - Ленинского проспекта, работы затронут и прилегающие улицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ обновят два сквера - у больницы №1 имени Н.И. Пирогова, который служит входом в Нескучный сад с Ленинского проспекта, и на улице Академика Петровского. Еще один вход через исторические ворота в Нескучный сад расположен в районе дома 20 по Ленинскому проспекту, там сделают пешеходную аллею с особым рисунком мощения дорожек, вдоль нее высадят деревья и кустарники, установят удобные скамейки.По его словам, новый сквер появится возле дома 14 на улице Орджоникидзе. В сквере в честь московских энергетиков на улице Вавилова высадят деревья и кустарники, обустроят удобные дорожки, установят скамейки с зарядными слотами, энергосберегающие фонари и уличные торшеры."Новый облик получит бульвар на улице Академика Зелинского, там сделаем комфортные пространства для отдыха и зону для игры в шахматы, установим детские качели, построим мини-амфитеатр. Проведем благоустройство площади Академика Тамма, где запланирована установка необычной инсталляции - металлического стола с лавочками и стульями вокруг него, который станет символом добрососедства. Освещать территорию будут подвесные шары", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта на площади перед универмагом "Москва" появится липовая аллея с современным освещением. Саму площадь расширят, сделают удобные заезды для транспорта и увеличат парковку.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Участок Ленинского проспекта благоустроят в Москве в 2022 году
В Москве в 2022 году благоустроят участок Ленинского проспекта и ряд прилегающих улиц
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году продолжат благоустройство крупнейшей транспортной магистрали Москвы - Ленинского проспекта, работы затронут и прилегающие улицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ обновят два сквера - у больницы №1 имени Н.И. Пирогова, который служит входом в Нескучный сад с Ленинского проспекта, и на улице Академика Петровского. Еще один вход через исторические ворота в Нескучный сад расположен в районе дома 20 по Ленинскому проспекту, там сделают пешеходную аллею с особым рисунком мощения дорожек, вдоль нее высадят деревья и кустарники, установят удобные скамейки.
По его словам, новый сквер появится возле дома 14 на улице Орджоникидзе. В сквере в честь московских энергетиков на улице Вавилова высадят деревья и кустарники, обустроят удобные дорожки, установят скамейки с зарядными слотами, энергосберегающие фонари и уличные торшеры.
"Новый облик получит бульвар на улице Академика Зелинского, там сделаем комфортные пространства для отдыха и зону для игры в шахматы, установим детские качели, построим мини-амфитеатр. Проведем благоустройство площади Академика Тамма, где запланирована установка необычной инсталляции - металлического стола с лавочками и стульями вокруг него, который станет символом добрососедства. Освещать территорию будут подвесные шары", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта на площади перед универмагом "Москва" появится липовая аллея с современным освещением. Саму площадь расширят, сделают удобные заезды для транспорта и увеличат парковку.