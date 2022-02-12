https://ria.ru/20220212/ministry-1772386870.html

Зачем британские министры зачастили в Москву

Зачем британские министры зачастили в Москву - РИА Новости, 12.02.2022

Зачем британские министры зачастили в Москву

Зачем британские министры приезжали в Москву? Отношения двух стран давно уже находятся в точке замерзания, личных контактов с британскими политиками у... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:09

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Зачем британские министры приезжали в Москву? Отношения двух стран давно уже находятся в точке замерзания, личных контактов с британскими политиками у российских руководителей куда меньше, чем даже с американцами. Хронология более чем наглядная: последний раз министр иностранных дел приезжал в Москву четыре года назад (и это был Борис Джонсон), а встречи на уровне министров обороны не было с 2013 года. Премьер-министры не посещали Россию уже больше десяти лет.Лондон занимает самую радикальную антироссийскую позицию из всех западных стран: никакие прибалты или поляки не идут в сравнение с тем, что говорят и делают англичане. Достаточно напомнить историю с отравлением Скрипалей, которая была на полную использована британцами для блокирования даже возможности частичного ослабления напряженности между Россией и Западом. И вдруг сейчас такая активность: в четверг в Москву прилетала министр иностранных дел Лиз Трасс, а в пятницу министр обороны Бен Уоллес. Последнего сопровождал еще и старший из военных, то есть начальник штаба обороны. О чем Лондон хочет говорить с Москвой?О русской агрессии на Украине? Неважно, что ее придумали англосаксы, важно, что с этого можно получить. Да, у премьера Джонсона сложное внутриполитическое положение из-за скандала с несоблюдением карантина, но одного этого мало для повышенной активности на русском направлении. На самом деле, все лежит на поверхности: визиты в Москву нужны англичанам для повышения (точнее, восстановления) своего статуса. Не в глазах России, а в рамках Запада в целом.После Brexit Лондон хочет, чтобы его воспринимали одновременно и как самостоятельного игрока, и как центр англосаксонского мира, и даже как лидера Запада. Не все из этого открыто провозглашается, но есть же вполне официальная концепция "Глобальной Британии". Королевство вне Евросоюза, но кто сказал, что последний не должен его слушать? Британия в НАТО, а это рулевой ЕС. И вместе с Америкой — пока элиты Нового Света погружены во внутриполитические разборки, именно Великобритания должна олицетворять для остального мира мощь и уверенность атлантического проекта.Еще накануне визитов министров в Москву Джонсон опубликовал в The Wall Street Journal статью о том, что "никто не ощущает трепет от наращивания российской военной мощи на границе с Украиной острее наших союзников на восточном фланге НАТО". Надо защищать поляков, прибалтов и вообще восточноевропейцев — ведь они "были жертвами великодержавной экспансии на протяжении столетий и восстановили свою независимость лишь три десятилетия назад". Венгры, которые открыто сравнивают диктат Евросоюза с советским, могли бы не согласиться, но кто их будет слушать в тот момент, когда Европа в опасности?Наверное, русские решили вернуть Венгрию и Польшу в свой лагерь? Нет, они лишь требуют не включать в западный Украину — экая наглость! Но Джонсон не допустит никакого сговора с Путиным:"Прежде всего Великобритания, США и наши союзники сходятся в том, что мы не вернемся к тем дням, когда горстка великих держав вершила судьбы меньших наций, не советуясь с ними. Перефразируя известные слова: все нации созданы равными и наделены неотъемлемыми правами, и первое из них — чтобы могущественные соседи не захватывали их территорию, не диктовали им внешнюю политику и не указывали — под дулом пистолета — с кем им заключать союзы".Это разве не про ЕС? Который диктует входящим в него странам не только внешнюю, но и внутреннюю политику: да, пока еще не всегда получается (как с той же Венгрией или Польшей), но процесс налицо. Нет, это про Россию, которая ведет с Западом спор по поводу даже не Восточной Европы (как могло показаться из рассуждений Джонсона), а насчет территории исторической России, лишь недавно по нашему собственному (всего народа большой страны) недоразумению ставшей отдельным государством. Борьба за право Украины быть частью западного мира — это разве не борьба с Россией? Нет, что вы — это защита "основных принципов международных отношений" и европейской безопасности.И у Британии есть чем ее защитить, напоминает Джонсон:"У нас самый большой военный бюджет в Европе и второй по величине в НАТО. Мы — единственный член НАТО, который передает альянсу все свои силы ядерного сдерживания и авианосец в придачу.Войск для так называемого расширенного передового присутствия НАТО в Прибалтике и Польше мы выделили больше любого другого союзника. Британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии, и мы готовимся удвоить ее численность. Мы направили в Польшу более 600 солдат, и еще больше находится в режиме ожидания, чтобы помочь в случае любого кризиса. Великобритания выступает в авангарде и крепит обороноспособность Украины. Мы обучили 22 тысячи украинских солдат и поставили ей две тысячи противотанковых ракет.На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе я сказал ему, что в случае очередного российского вторжения на Украину Великобритания, США и Европейский союз введут против Москвы беспрецедентно жесткие экономические санкции. Британские санкции заработают в тот самый миг, когда сапог первого российского солдата ступит на украинскую территорию".То есть Британия самый главный защитник Европы от русских? Джонсон, конечно, оговаривается, что "одного сдерживания недостаточно", поэтому нужны переговоры, на которых удастся смягчить "законные опасения России насчет безопасности". Вот и британские министры в Москву поедут…Визит Лиз Трасс был провальным не потому, что она перепутала Ростовскую и Воронежскую области с Луганской и Донецкой. Нет, просто ей нечего было сказать Лаврову, который назвал переговоры беседой немого с глухим. Трасс говорила лозунгами, требуя отвода российских войск с российской же территории и не желая обсуждать варианты гарантий невступления Украины в НАТО (чем спокойно занимался во время приезда в Москву Макрон). На этом фоне визит Уоллеса можно даже назвать успешным — в том смысле, что министр хотя бы услышал слова Шойгу об отсутствии у России намерений вторгаться на Украину. Но ведь для того, чтобы понять это, можно было и не приезжать в Москву? Нет, на Западе так накрутили и ситуацию, и самих себя, что уже сами верят в собственную пропаганду.При этом Уоллес, как и Трасс, не стал обсуждать требования России дать гарантии нерасширения НАТО на восток — это же вопрос не их уровня. А премьер Джонсон считает, что России ничто не угрожает:"НАТО не собирается ни стратегически окружать Россию, ни угрожать ей. Наоборот, мы сплочены глубоким уважением к русскому народу и неизгладимой памятью о борьбе плечом к плечу против фашизма".Можно, конечно, поражаться цинизму Джонсона: на голубом глазу предлагать России согласиться с миролюбивым характером НАТО — англосаксонского инструмента контроля над Европой. Как будто в Москве забыли о планах Черчилля ударить по СССР в 1945-м сразу же после разгрома Германии (и с использованием немцев)! Кумир Джонсона сэр Уинстон тоже любил говорить красивые слова и о праве народов на демократию, и о безмерном уважении к русскому народу.Конечно, нет смысла сравнивать Джонсона с Черчиллем, а 2022-й с 1945-м, но нельзя забывать об абсолютной двуличности англосаксонских лидеров. Даже не двуличности, а врожденном чувстве собственного превосходства и презрения к остальным. Возможности Британии сейчас несравнимы с теми, что были сто лет назад, хотя по-прежнему значительно превосходят ее масштаб как национального государства. Но пользоваться даже имеющими инструментами Лондону все сложней, и это хорошо видно на примере подписанного в четверг закона о санкциях против России.Он дает британским властям возможность вводить их в отношении практически любых российских компаний, причем не из-за "агрессии против Украины", а просто в силу их связи с российской властью, то есть государством. Любых компаний: не только государственных, но и частных.Этот закон нарушает все мыслимые правила как межгосударственных отношений, так и взаимодействия между государством и иностранными компаниями. Вообще-то подобные меры можно было представить себе только в одном случае: если речь идет о стране, с которой уже находишься в состоянии войны.Поэтому применять этот закон для Лондона самоубийственно, и даже не потому, что тут же последует жесткая ответная реакция России. А потому, что этот закон бьет в первую очередь по репутации Великобритании (и все еще мирового финансового центра Сити, пусть и совсем небританского по сути) — тут уж не о "Глобальной Британии" впору говорить, а о выстреле в собственную ногу. Причем не в самую здоровую и в ситуации, когда вторая — Шотландия — уже хромает.И сам факт принятия такого закона говорит о плохом понимании собственной выгоды, о неверной оценке ситуации — и это гораздо более серьезный признак неадекватности, чем незнание российских регионов.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220115/politika-1767913201.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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