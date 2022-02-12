https://ria.ru/20220212/medvezhata-1772432312.html
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги - РИА Новости, 12.02.2022
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши.
2022-02-12T11:39
2022-02-12T11:39
2022-02-12T14:43
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Сейчас детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Его сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, по тем или иным причинам оставшихся без матери, а затем адаптируют их для жизни в условиях дикой природы и выпускают на волю.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772431101_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b8518918986ae7728cf9b1945510783.jpg
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши. Сейчас детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Его сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, по тем или иным причинам оставшихся без матери, а затем адаптируют их для существования в условиях дикой природы и выпускают на волю.
2022-02-12T11:39
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, медведи, животные, волонтеры, видео
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши.
2022-02-12T11:39
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PT0M40S
11:39 12.02.2022 (обновлено: 14:43 12.02.2022)
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Охотники спасли двух новорожденных медвежат
Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши.