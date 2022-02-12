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Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги

Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги - РИА Новости, 12.02.2022

Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги

Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши.

2022-02-12T11:39

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Сейчас детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Его сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, по тем или иным причинам оставшихся без матери, а затем адаптируют их для жизни в условиях дикой природы и выпускают на волю.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши. Сейчас детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Его сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, по тем или иным причинам оставшихся без матери, а затем адаптируют их для существования в условиях дикой природы и выпускают на волю. 2022-02-12T11:39 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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