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Хорошие новости
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Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги - РИА Новости, 12.02.2022
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши.
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Сейчас детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Его сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, по тем или иным причинам оставшихся без матери, а затем адаптируют их для жизни в условиях дикой природы и выпускают на волю.
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Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши. Сейчас детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Его сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, по тем или иным причинам оставшихся без матери, а затем адаптируют их для существования в условиях дикой природы и выпускают на волю.
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видео, медведи, животные, волонтеры, видео
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги
Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши.
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11:39 12.02.2022 (обновлено: 14:43 12.02.2022)
 
Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги

Охотники спасли двух новорожденных медвежат

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Двух новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги в Вологодской области. Медведицы рядом не было. Замерзших и голодных малышей нашли местные охотники. Медвежатам чуть больше трех недель, у них все еще закрыты глаза и уши.
Сейчас детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Его сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, по тем или иным причинам оставшихся без матери, а затем адаптируют их для жизни в условиях дикой природы и выпускают на волю.
 
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