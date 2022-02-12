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Робота "Маркер" испытали как ПВО "ближней руки", сообщил разработчик

Робота "Маркер" испытали как ПВО "ближней руки", сообщил разработчик - РИА Новости, 12.02.2022

Робота "Маркер" испытали как ПВО "ближней руки", сообщил разработчик

Российский робототехнический комплекс "Маркер" прошел успешные испытания в качестве комплекса ПВО "ближней руки" для уничтожения малых беспилотных летательных... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T03:37

2022-02-12T03:37

2022-02-12T04:48

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

москва

евгений дудоров

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский робототехнический комплекс "Маркер" прошел успешные испытания в качестве комплекса ПВО "ближней руки" для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" — НПО "Андроидная техника" — Евгений Дудоров.Дудоров отметил тенденцию применения дронов-камикадзе, действующих по программе, без связи с пунктами управления. По его словам, противодействовать таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно. Особенно опасными для охраняемых объектов, дорогостоящего оборудования и инфраструктуры могут оказаться групповые атаки таких дронов.Для борьбы с роями дронов "Маркер" оснастили РЛС, способной распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания и передавать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. Затем робот следит за целью оптикой и поражает из штатного пулемета."Распознавание целей "Маркер" ведет с помощью современного аппарата нейросетей, который после необходимого дообучения может это делать быстрее и лучше человека", — уточнил Дудоров.Он добавил, что у "Маркера" хорошие показатели точности уничтожения летящих объектов."Мы проводили испытания на стендовых стрельбах — там, где стендисты стреляют по тарелочкам. Она имеет диаметр около 100 миллиметров и летит на скорости порядка 90 километров в час. "Маркер" уверенно работаем по этим тарелочкам с вероятностью попадания порядка 80 процентов из карабина", — сообщил исполнительный директор.Дудоров уточнил, что "Андроидная техника" специально для "Маркера" разработала алгоритмы эффективного поражения воздушных целей. Он также сообщил, что стрелковый комплекс робота в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростями 350 градусов в секунду."Таких скоростей вращения бегового стрелкового комплекса пока ни у кого нет", — заключил глава компании.

https://ria.ru/20211130/reki-1761374394.html

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безопасность, технологии, россия, москва, евгений дудоров