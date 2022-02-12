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Новое оружие России
https://ria.ru/20220212/marker-1772404165.html
Робота "Маркер" испытали как ПВО "ближней руки", сообщил разработчик
Робота "Маркер" испытали как ПВО "ближней руки", сообщил разработчик - РИА Новости, 12.02.2022
Робота "Маркер" испытали как ПВО "ближней руки", сообщил разработчик
Российский робототехнический комплекс "Маркер" прошел успешные испытания в качестве комплекса ПВО "ближней руки" для уничтожения малых беспилотных летательных... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:37
2022-02-12T04:48
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
москва
евгений дудоров
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский робототехнический комплекс "Маркер" прошел успешные испытания в качестве комплекса ПВО "ближней руки" для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" — НПО "Андроидная техника" — Евгений Дудоров.Дудоров отметил тенденцию применения дронов-камикадзе, действующих по программе, без связи с пунктами управления. По его словам, противодействовать таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно. Особенно опасными для охраняемых объектов, дорогостоящего оборудования и инфраструктуры могут оказаться групповые атаки таких дронов.Для борьбы с роями дронов "Маркер" оснастили РЛС, способной распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания и передавать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. Затем робот следит за целью оптикой и поражает из штатного пулемета."Распознавание целей "Маркер" ведет с помощью современного аппарата нейросетей, который после необходимого дообучения может это делать быстрее и лучше человека", — уточнил Дудоров.Он добавил, что у "Маркера" хорошие показатели точности уничтожения летящих объектов."Мы проводили испытания на стендовых стрельбах — там, где стендисты стреляют по тарелочкам. Она имеет диаметр около 100 миллиметров и летит на скорости порядка 90 километров в час. "Маркер" уверенно работаем по этим тарелочкам с вероятностью попадания порядка 80 процентов из карабина", — сообщил исполнительный директор.Дудоров уточнил, что "Андроидная техника" специально для "Маркера" разработала алгоритмы эффективного поражения воздушных целей. Он также сообщил, что стрелковый комплекс робота в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростями 350 градусов в секунду."Таких скоростей вращения бегового стрелкового комплекса пока ни у кого нет", — заключил глава компании.
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безопасность, технологии, россия, москва, евгений дудоров
03:37 12.02.2022 (обновлено: 04:48 12.02.2022)
 
Робота "Маркер" испытали как ПВО "ближней руки", сообщил разработчик

Разработчик Дудоров: робота "Маркер" испытали как комплекс ПВО "ближней руки"

© Фото : Фонд перспективных исследованийРоссийская робототехническая платформа "Маркер"
Российская робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : Фонд перспективных исследований
Российская робототехническая платформа "Маркер". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский робототехнический комплекс "Маркер" прошел успешные испытания в качестве комплекса ПВО "ближней руки" для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" — НПО "Андроидная техника" — Евгений Дудоров.

"Мы провели целый ряд испытаний, связанных с противодействием БПЛА, когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО "ближней руки" для поражения беспилотников на небольших расстояниях", — рассказал Дудоров.

Дудоров отметил тенденцию применения дронов-камикадзе, действующих по программе, без связи с пунктами управления. По его словам, противодействовать таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно. Особенно опасными для охраняемых объектов, дорогостоящего оборудования и инфраструктуры могут оказаться групповые атаки таких дронов.
Для борьбы с роями дронов "Маркер" оснастили РЛС, способной распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания и передавать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. Затем робот следит за целью оптикой и поражает из штатного пулемета.
"Распознавание целей "Маркер" ведет с помощью современного аппарата нейросетей, который после необходимого дообучения может это делать быстрее и лучше человека", — уточнил Дудоров.
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Он добавил, что у "Маркера" хорошие показатели точности уничтожения летящих объектов.
"Мы проводили испытания на стендовых стрельбах — там, где стендисты стреляют по тарелочкам. Она имеет диаметр около 100 миллиметров и летит на скорости порядка 90 километров в час. "Маркер" уверенно работаем по этим тарелочкам с вероятностью попадания порядка 80 процентов из карабина", — сообщил исполнительный директор.
Дудоров уточнил, что "Андроидная техника" специально для "Маркера" разработала алгоритмы эффективного поражения воздушных целей. Он также сообщил, что стрелковый комплекс робота в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростями 350 градусов в секунду.
"Таких скоростей вращения бегового стрелкового комплекса пока ни у кого нет", — заключил глава компании.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияМоскваЕвгений Дудоров
 
 
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