https://ria.ru/20220212/koronavirus-1772452724.html
В Якутии смягчили ограничения из-за коронавируса
В Якутии смягчили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 12.02.2022
В Якутии смягчили ограничения из-за коронавируса
Меры, предпринятые в связи с COVID-19, смягчили в Якутии: в Якутске отменили вход в ТЦ по QR-кодам, работникам после отпуска можно не сдавать тесты, послабления РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:02
2022-02-12T14:02
2022-02-12T15:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
якутск
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Меры, предпринятые в связи с COVID-19, смягчили в Якутии: в Якутске отменили вход в ТЦ по QR-кодам, работникам после отпуска можно не сдавать тесты, послабления коснулись организаций общепита, введены новые требования по допуску к работе вахтовиков, сообщает оперативный штаб региона.Как отметили в оперштабе, глава республики Айсен Николаев подписал новый указ.Власти Якутии сняли требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска. Кроме того, отменено требование о допуске на работу лиц при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХА теста при выходе из отпуска.Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов и иных предприятий общественного питания в городе Якутске продлевается до 00.00 часов, как на всей территории республики. Ранее предприятия общественного питания в столице работали до 23.00 часов.Указом изменены требования к условиям привлечения граждан на сезонные и вахтовые работы, а также работников из других регионов страны: работодатели могут привлекать таких работников при наличии вакцинации или ревакцинации, полученных не ранее 6 месяцев до даты направления к месту трудовой деятельности. Ранее достаточно было пройти полный курс иммунизации против COVID-19.Кроме того, в соответствии с новым указом допуск на сезонные и вахтовые работы осуществляется при отрицательном результате теста на новую коронавирусную инфекцию, выполненного непосредственно перед заездом, и при отсутствии клинических проявлений заболевания."При дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу республиканским оперштабом будут приняты дополнительные решения по снятию ограничительных мер", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220211/covid-19-1772299267.html
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общество, здоровье - общество, якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)
14:02 12.02.2022 (обновлено: 15:41 12.02.2022)
В Якутии смягчили ограничения из-за коронавируса
В Якутске отменили вход в ТЦ по QR-кодам и продлили часы работы предприятий общепита
ЯКУТСК, 12 фев – РИА Новости.
Меры, предпринятые в связи с COVID-19, смягчили в Якутии: в Якутске отменили вход в ТЦ по QR-кодам, работникам после отпуска можно не сдавать тесты, послабления коснулись организаций общепита, введены новые требования по допуску к работе вахтовиков, сообщает
оперативный штаб региона.
Как отметили в оперштабе, глава республики Айсен Николаев
подписал новый указ.
"С учётом предложения главного государственного санитарного врача региона на территории Якутии смягчены ограничительные меры против COVID-19", - рассказали в оперштабе.
Власти Якутии сняли требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска
. Кроме того, отменено требование о допуске на работу лиц при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХА теста при выходе из отпуска.
Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов и иных предприятий общественного питания в городе Якутске продлевается до 00.00 часов, как на всей территории республики. Ранее предприятия общественного питания в столице работали до 23.00 часов.
Указом изменены требования к условиям привлечения граждан на сезонные и вахтовые работы, а также работников из других регионов страны: работодатели могут привлекать таких работников при наличии вакцинации или ревакцинации, полученных не ранее 6 месяцев до даты направления к месту трудовой деятельности. Ранее достаточно было пройти полный курс иммунизации против COVID-19.
Кроме того, в соответствии с новым указом допуск на сезонные и вахтовые работы осуществляется при отрицательном результате теста на новую коронавирусную инфекцию, выполненного непосредственно перед заездом, и при отсутствии клинических проявлений заболевания.
"При дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу республиканским оперштабом будут приняты дополнительные решения по снятию ограничительных мер", - говорится в сообщении.