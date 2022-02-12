https://ria.ru/20220212/koronavirus-1772439148.html

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом - РИА Новости, 12.02.2022

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 9146 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:20

2022-02-12T12:20

2022-02-12T12:20

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 9146 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 9146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 31 человек умер. Днем ранее количество новых зараженных составляло 8967 человек.

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество