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В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом - РИА Новости, 12.02.2022
В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 9146 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:20
2022-02-12T12:20
2022-02-12T12:20
распространение коронавируса
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 9146 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 9146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 31 человек умер. Днем ранее количество новых зараженных составляло 8967 человек.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество
В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
В Подмосковье выявили 9146 новых случаев COVID-19 за сутки