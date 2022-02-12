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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220212/koronavirus-1772438939.html
В Москве госпитализировали 1377 больных COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 1377 больных COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.02.2022
В Москве госпитализировали 1377 больных COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявлено 14 336 новых случаев COVID, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:19
2022-02-12T12:24
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 14 336 новых случаев COVID, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 14 336 новых случаев за сутки, выздоровело 20 046, 85 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 1377 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 625 человек", - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 20 046 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 160 558. Выявлено 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
12:19 12.02.2022 (обновлено: 12:24 12.02.2022)
 
В Москве госпитализировали 1377 больных COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 14 336 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 14 336 новых случаев COVID, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено 14 336 новых случаев за сутки, выздоровело 20 046, 85 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
"За сутки госпитализированы 1377 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 625 человек", - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
Уточняется, что в городе выздоровели ещё 20 046 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 160 558. Выявлено 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 10:04Распространение коронавируса
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