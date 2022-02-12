https://ria.ru/20220212/koronavirus-1772438939.html

В Москве госпитализировали 1377 больных COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 1377 больных COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.02.2022

В Москве госпитализировали 1377 больных COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявлено 14 336 новых случаев COVID, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:19

2022-02-12T12:19

2022-02-12T12:24

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 14 336 новых случаев COVID, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 14 336 новых случаев за сутки, выздоровело 20 046, 85 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 1377 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 625 человек", - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 20 046 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 160 558. Выявлено 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20220211/omikron-1772211952.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии