https://ria.ru/20220212/kloun-1772407839.html

"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе

"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе - РИА Новости, 12.02.2022

"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе

Экс-депутат Рады Елена Бондаренко заявила в эфире канала "Наш", что борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно ударит по его рейтингу. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T06:49

2022-02-12T06:49

2022-02-12T06:52

в мире

владимир зеленский

украина

112 украина

оппозиционная платформа - за жизнь

елена бондаренко

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко заявила в эфире канала "Наш", что борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно ударит по его рейтингу.Политик напомнила, что за последние два с половиной года в стране заблокировали семь телеканалов.Она подчеркнула, что только в эфире заблокированных каналов звучали разные мнения по вопросам внешней политики Украины, в том числе не соответствующие мнению властей страны.При этом, по мнению Бондаренко, такие действия могут сильно ударить по украинскому лидеру.СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ". Затем это решение ввел в действие Зеленский.В январе на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию, в которой президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.Ранее президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.

https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772404667.html

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772404320.html

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в мире, владимир зеленский, украина, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь, елена бондаренко