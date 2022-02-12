06:49 12.02.2022 (обновлено: 06:52 12.02.2022)
"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе
Экс-депутат Рады Бондаренко — о политике Зеленского: никогда клоуны не были такими злыми
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко заявила в эфире канала "Наш", что борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно ударит по его рейтингу.
Политик напомнила, что за последние два с половиной года в стране заблокировали семь телеканалов.
"Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. <…> Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор <…> никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было. Это говорит о том, что это явно политическая месть", — объяснила Бондаренко.
Она подчеркнула, что только в эфире заблокированных каналов звучали разные мнения по вопросам внешней политики Украины, в том числе не соответствующие мнению властей страны.
При этом, по мнению Бондаренко, такие действия могут сильно ударить по украинскому лидеру.
"Растет армия недовольных. Растет армия обиженных властью. А это значит, что скоро на табло вместо 17 процентов поддержки на нынешний момент у Зеленского будет ноль", — заключила политик.
СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ". Затем это решение ввел в действие Зеленский.
В январе на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию, в которой президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
Ранее президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.