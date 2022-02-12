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"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе
"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе - РИА Новости, 12.02.2022
"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе
Экс-депутат Рады Елена Бондаренко заявила в эфире канала "Наш", что борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно ударит по его рейтингу. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T06:49
2022-02-12T06:52
в мире
владимир зеленский
украина
112 украина
оппозиционная платформа - за жизнь
елена бондаренко
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко заявила в эфире канала "Наш", что борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно ударит по его рейтингу.Политик напомнила, что за последние два с половиной года в стране заблокировали семь телеканалов.Она подчеркнула, что только в эфире заблокированных каналов звучали разные мнения по вопросам внешней политики Украины, в том числе не соответствующие мнению властей страны.При этом, по мнению Бондаренко, такие действия могут сильно ударить по украинскому лидеру.СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ". Затем это решение ввел в действие Зеленский.В январе на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию, в которой президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.Ранее президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.
https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772404667.html
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в мире, владимир зеленский, украина, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь, елена бондаренко
06:49 12.02.2022 (обновлено: 06:52 12.02.2022)
 
"Мстительный клоун": на Украине рассказали, как Зеленский навредил сам себе

Экс-депутат Рады Бондаренко — о политике Зеленского: никогда клоуны не были такими злыми

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко заявила в эфире канала "Наш", что борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно ударит по его рейтингу.
Политик напомнила, что за последние два с половиной года в стране заблокировали семь телеканалов.
"Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. <…> Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор <…> никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было. Это говорит о том, что это явно политическая месть", — объяснила Бондаренко.
Она подчеркнула, что только в эфире заблокированных каналов звучали разные мнения по вопросам внешней политики Украины, в том числе не соответствующие мнению властей страны.
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При этом, по мнению Бондаренко, такие действия могут сильно ударить по украинскому лидеру.
"Растет армия недовольных. Растет армия обиженных властью. А это значит, что скоро на табло вместо 17 процентов поддержки на нынешний момент у Зеленского будет ноль", — заключила политик.
СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ". Затем это решение ввел в действие Зеленский.
В январе на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию, в которой президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
Ранее президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.
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