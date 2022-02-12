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Биография Зинаиды Кириенко

Биография Зинаиды Кириенко - РИА Новости, 12.02.2022

Биография Зинаиды Кириенко

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Михайловна Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:10

2022-02-12T12:10

2022-02-12T13:38

справки

зинаида кириенко

умерла зинаида кириенко

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Михайловна Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале.В 1958 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).В 1959-1960 годах работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, где играла в постановках "Сердце девичье затуманилось" (1959) и "Барби" (1959).В 1961 году перешла в Государственный театр киноактера. Здесь она исполняла следующие роли: Госпожа де Реналь в "Красном и черном" Стендаля (1972-1974), Катерина в "Грозе" Островского (1973-1979), Лили Ванеси (Катарина) в "Снова премьера или целуй меня, Кэт!" Портера (1975-1979), Настя в "Бабьем бунте" Шолохова (1979-1987), Госпожа Янкович в "Да здравствуют дамы!" Нушича (1984-1991) и другие.В 1954 году состоялся дебют актрисы в кино в фильме "Надежда" Сергея Герасимова.Широкую известность актрисе принесла роль Натальи в экранизации "Тихого Дона" (1957-1958) Сергея Герасимова.Пик популярности актрисы пришелся на конец 1950-х - начало 1960-х годов. Среди фильмов тех лет – "Поэма о море" (1958), "Сорока-воровка" (1958), "Судьба человека" (1959), "Вдали от Родины" (1960), "Казаки" (1961), "Знакомьтесь, Балуев" (1963), "Самый медленный поезд" (1963).За одну из главных ролей в дилогии "Любовь земная" (1974) и "Судьба" (1977) Кириенко была удостоена Государственной премии СССР (1979).В 1980-1990-х годах актриса снялась в таких фильмах как "Они были актерами" (1981), "Люблю. Жду. Лена" (1983), "Утро обреченного прииска" (1985), "Любить по-русски-2" (1996).В начале 2000-х годов сыграла роли в картинах "Мой дух к Юрзуфу прилетел" (2000), "Письма к Эльзе" (2002), "Глубокое течение" (2005),"Счастье по рецепту" (2006), "Одна любовь души моей" (2007).Зинаида Кириенко также была известна как исполнительница песен и романсов.Была членом правления Гильдии актеров российского кино.Зинаида Кириенко – Народная артистка РСФСР (1977), лауреат Государственной премии СССР (1979), премии "За выдающийся вклад в кинематограф" на Забайкальском международном фестивале (Чита, 2011), была награждена призом киностудии имени Горького на фестивале "Амурская осень" (2015), Золотой медалью им. А. Довженко (1978) и др.Актриса была замужем за экономистом Валерием Тарасевским (1943-2004). В браке родились два сына.12 февраля 2022 года Зинаида Кириенко умерла в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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