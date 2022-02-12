https://ria.ru/20220212/kirienko-1772421994.html

Драпеко назвала Кириенко отзывчивым человеком и прекрасной артисткой

Драпеко назвала Кириенко отзывчивым человеком и прекрасной артисткой - РИА Новости, 12.02.2022

Драпеко назвала Кириенко отзывчивым человеком и прекрасной артисткой

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была человеком общественным, очень отзывчивым, бесплатно выступала на тысячи концертах, поделилась в беседе с РИА... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:24

2022-02-12T10:24

2022-02-12T10:24

культура

кино и сериалы

россия

умерла зинаида кириенко

зинаида кириенко

елена драпеко

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была человеком общественным, очень отзывчивым, бесплатно выступала на тысячи концертах, поделилась в беседе с РИА Новости советская и российская актриса, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.Она добавила, что Кириенко "выступала на тысячи концертах, выступала бесплатно и перед ветеранами, и молодыми", она была замечательным отзывчивым человеком и прекрасной артисткой.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.

https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772416606.html

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