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СК завел дело о халатности после покушения на ребенка под Саратовом
СК завел дело о халатности после покушения на ребенка под Саратовом - РИА Новости, 12.02.2022
СК завел дело о халатности после покушения на ребенка под Саратовом
Следователи в городе Энгельс Саратовской области возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:22
2022-02-12T16:22
происшествия
саратовская область
энгельс
энгельсский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Следователи в городе Энгельс Саратовской области возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пятилетнего мальчика, которого госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома (бывшего общежития) по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. В СК отметили, что по подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, вину она признала. В прокуратуре области ранее сообщили РИА Новости, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии."Неустановленные должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области не исполняли свои должностные обязанности по обеспечению защиты прав и законных интересов малолетнего ребенка... По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.Уточняется, что новое дело, как и дело о покушении на мальчика, находятся на контроле председателя СК РФ.Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная до переезда в Энгельс в другом районе Саратовской области, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Губернатор Валерий Радаев поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района.
https://ria.ru/20220212/rebenok-1772457764.html
саратовская область
энгельс
энгельсский район
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происшествия, саратовская область, энгельс, энгельсский район, следственный комитет россии (ск рф)
16:22 12.02.2022
 
СК завел дело о халатности после покушения на ребенка под Саратовом

Следователи завели дело о халатности после покушения на пятилетнего ребенка под Саратовом

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Следователи в городе Энгельс Саратовской области возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пятилетнего мальчика, которого госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома (бывшего общежития) по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. В СК отметили, что по подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, вину она признала. В прокуратуре области ранее сообщили РИА Новости, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
14:46
Раненного в Энгельсе пятилетнего мальчика нашли соседи, сообщила омбудсмен
"Неустановленные должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области не исполняли свои должностные обязанности по обеспечению защиты прав и законных интересов малолетнего ребенка... По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новое дело, как и дело о покушении на мальчика, находятся на контроле председателя СК РФ.
Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная до переезда в Энгельс в другом районе Саратовской области, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Губернатор Валерий Радаев поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района.
 
ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсЭнгельсский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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