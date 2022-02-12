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Как Россия вторглась в Воронеж: урок географии от западных политиков

Как Россия вторглась в Воронеж: урок географии от западных политиков - РИА Новости, 12.02.2022

Как Россия вторглась в Воронеж: урок географии от западных политиков

"Британия никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями", — заявила на встрече с Сергеем Лавровым глава Форин-офиса... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:12

уго чавес (политик)

джордж буш (младший)

дональд трамп

буэнос-айрес (город)

джон маккейн (политик)

сара пейлин

дженнифер псаки

лиз трасс

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Британия никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями", — заявила на встрече с Сергеем Лавровым глава Форин-офиса. Неосведомленность в географии и истории подводила ее не раз. До этого она говорила, что "украинцы знали вторжения — от монголов до татар". Западные политики регулярно допускают оплошности в выступлениях. Чаще всего отличаются американские президенты и дипломаты.Не признаем, не простимПервый за пять лет приезд главы британского МИД в Москву наделал немало шума. На пресс-конференции по итогам переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров и его британская коллега то и дело вступали в перепалку. "Честно говоря, я разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается — вроде бы слушаем, но не слышим", — описывал Лавров происходившее за закрытыми дверями."Я точно не была немой в нашем разговоре, я четко проговорила позицию Великобритании. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине", — парировала Лиз Трасс.В прессу просочился обмен более запоминающимися репликами. Британский министр заявила Лаврову о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Он напомнил, что военные находятся на территории своей страны: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?"После небольшой паузы глава Форин-офиса ответила: "Британия никогда не признает суверенитета России над этими регионами". Вмешаться пришлось британскому послу в России Деборе Боннерт. Она объяснила Трасс, о чем речь.Высказывание британского министра буквально взорвало российские соцсети. Появились сотни мемов: "Помощь россиянам в оформлении виз в Ростов и Воронеж!", "Ростов и Воронеж вторглись в Россию", "Воронеж открывает посольство в Великобритании".Британский твиттер тоже отреагировал бурно. Многие посчитали, что политик такого уровня должен быть более образованным. "Это все равно что задать вопрос, признаете ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать: никогда", — написал один из пользователей. "Знаю, что внешнеполитическое ведомство время от времени просит в университетах провести дни, посвященные России и российской истории. Может быть, нужно еще несколько?" — иронизировал другой.Кстати, это не первая ошибка Трасс. Выступая в сиднейском Lowy Institute, она призвала Россию к деэскалации: "Украина — гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали вторжения — от монголов до татар"."Когда Россия уйдет из Крыма"Больше всего географических ляпов допускали американские политики и дипломаты. Например, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на днях в прямом эфире перепутала Донбасс и Крым. Говоря с журналистами о Минских соглашениях, она заявила, что документ якобы предусматривает "уход России из Крыма".После твита Дональда Трампа, тогда еще кандидата в президенты США, пользователям оставалось гадать: то ли политик имел в виду два разных события, то ли просто не силен в географии. "Мужчина застрелен в полицейском участке Парижа. Уровень террористической угрозы подняли до самого высокого. В Германии абсолютный разгул преступности. Включите мозг", — написал Трамп. Дальнейших пояснений не последовало.Барак Обама удивил избирателей во время президентской кампании: "Я уже побывал в 57 штатах, и мне остался один" (на самом деле их 50. — Прим. ред.). А выступая на саммите Америк, он решил в угоду испаноязычным странам назвать Фолкленды — острова, из-за которых в 1982 году разгорелся конфликт между Лондоном и Буэнос-Айресом, — Мальвинскими. Но перепутал их с Мальдивами, которые находятся в Индийском океане, а не в Атлантическом.Отличился он и незнанием американской географии. Говоря о портах в Мексиканском заливе, которые необходимо расширить, перечислил Джексонвиль, Саванну и Чарлстон. Однако все они расположены на Восточном побережье США.Псакизмы, бушизмы и другие ляпыРеноме необразованного политика снискала себе и Джен Псаки на посту представителя Госдепа. Как-то она рассуждала о поставках газа. "Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам, если такие потребуются. Как все вы знаете, природный газ транспортируют из Западной Европы через Украину в Россию", — рассказывала она на брифинге изумленным журналистам.Настоящий хит — ее слова о том, почему, с точки зрения Вашингтона, нелегитимны референдумы о независимости, прошедшие на востоке Украины. "Были сообщения о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей и голосовании за отсутствующих", — сообщила Псаки журналистам. Те попытались выяснить, что же такое "выборная карусель". "Может быть, дети сели на карусель и голосовали?" — поинтересовался корреспондент Associated Press Мэтт Ли. Псаки в ответ призналась, что ей нужно уточнить подробности в офисе, потому что она просто зачитала подготовленный для нее текст.Поводом для шуток стали и ее аргументы в 2014-м, доказывающие присутствие на Украине российская войск. Она показала снимок ополченца из Славянска по прозвищу Бабай: "Эти фотографии обошли все мировые СМИ, были в Twitter, находятся в открытом доступе. На фото мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России". Представители СМИ пытались выяснить, насколько внешняя политика США зависит от фотографий в интернете.После этого Псаки стала осторожнее, в сложных ситуациях отмалчивалась. "Когда вернусь в кабинет, с радостью разберусь с этими вопросами", — обычно говорила она. Или же: "Давайте обсудим эту тему позже, мне надо уточнить".Ее начальник, госсекретарь Джон Керри, тоже отличился знанием географии. Выступая как-то перед студентами, он заявил, что "американцы поддерживают демократические институты в Кырзахстане и Грузии".Рекордсмен по числу ляпов — Джордж Буш — младший. Он допустил больше оплошностей, чем все американские политики и дипломаты, вместе взятые. Ошибки прозвали "бушизмами". Иногда его провалы обходились без серьезных последствий: он путал Австралию и Австрию, греков называл гречанами, говорил, что "Африка — страна, страдающая от невероятной болезни", или прямо спрашивал: "Уэльс? А в каком это государстве?"Но иногда его промахи доставляли кучу проблем. Например, во время визита в Японию он перепутал "дефляцию" и "девальвацию". Курс йены стремительно пополз вниз. Ситуацию исправил официальный представитель Белого дома.Вице-президент при Буше Дик Чейни тоже отметился: критикуя венесуэльского лидера Уго Чавеса, заявил: "Жители Перу, я считаю, заслуживают лучшего, чем Чавес".Их соратник по Республиканской партии сенатор Джон Маккейн очень переживал, что "на границе между Ираком и Пакистаном произошли вооруженные столкновения". Кандидат в президенты Митт Ромни, соперник Барака Обамы, утверждал, что "Сирия — единственный путь к морю для Ирана".А сенатор Сара Пэйлин как-то поразила остротой зрения, сообщив, что "Россию можно увидеть с берегов Аляски".

https://ria.ru/20220105/presents-1766011402.html

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уго чавес (политик), джордж буш (младший), дональд трамп, буэнос-айрес (город), джон маккейн (политик), сара пейлин, дженнифер псаки, лиз трасс