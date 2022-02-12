https://ria.ru/20220212/izrail-1772509878.html
МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
МИД Израиля призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, ведутся переговоры с авиакомпаниями об увеличении числа рейсов из Киева в... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:04
2022-02-12T21:04
2022-02-12T21:12
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. МИД Израиля призвал граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину, ведутся переговоры с авиакомпаниями об увеличении числа рейсов из Киева в Тель-Авив, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ведомства."В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации МИД призывает граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну", - говорится в заявлении.Сообщается, что МИД готовится к эвакуации израильтян, одновременно ведутся переговоры с авиакомпаниями об увеличении рейсов. Сообщается, что в МИД создана специальная кризисная группа под управлением гендиректора министерства Алона Ушпиза.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, израиль
21:04 12.02.2022 (обновлено: 21:12 12.02.2022)
МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину