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Проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями рассмотрят 15 февраля

Проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями рассмотрят 15 февраля - РИА Новости, 12.02.2022

Проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями рассмотрят 15 февраля

Законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями обсудят на Совете Думы в понедельник и рассмотрят на заседании 15 февраля, сообщил спикер... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T09:45

2022-02-12T09:45

2022-02-12T09:47

общество

здоровье - общество

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями обсудят на Совете Думы в понедельник и рассмотрят на заседании 15 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года, его авторами выступили группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы. Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний.Как отметил политик, законопроект обсудят на заседании Совета Думы в понедельник, рассмотреть его планируется на пленарном заседании во вторник 15 февраля."Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от "Единой России", на пленарном заседании 15 февраля", - написал Володин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, вячеслав володин