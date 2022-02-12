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Проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями рассмотрят 15 февраля
Проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями рассмотрят 15 февраля - РИА Новости, 12.02.2022
Проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями рассмотрят 15 февраля
Законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями обсудят на Совете Думы в понедельник и рассмотрят на заседании 15 февраля, сообщил спикер... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:45
2022-02-12T09:45
2022-02-12T09:47
общество
здоровье - общество
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями обсудят на Совете Думы в понедельник и рассмотрят на заседании 15 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года, его авторами выступили группа депутатов от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы. Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний.Как отметил политик, законопроект обсудят на заседании Совета Думы в понедельник, рассмотреть его планируется на пленарном заседании во вторник 15 февраля."Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от "Единой России", на пленарном заседании 15 февраля", - написал Володин.
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общество, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, вячеслав володин
09:45 12.02.2022 (обновлено: 09:47 12.02.2022)
Проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями рассмотрят 15 февраля
Госдума рассмотрит проект о госпитализации детей-инвалидов с родителями 15 февраля
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями обсудят на Совете Думы в понедельник и рассмотрят на заседании 15 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Законопроект был внесен в Госдуму
в сентябре прошлого года, его авторами выступили группа депутатов от фракции "Единая Россия
" и сенаторы-единороссы. Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний.
Как отметил политик, законопроект обсудят на заседании Совета Думы в понедельник, рассмотреть его планируется на пленарном заседании во вторник 15 февраля.
"Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от "Единой России", на пленарном заседании 15 февраля", - написал Володин.