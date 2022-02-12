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МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
Внешнеполитическое ведомство Финляндии обновило вечером в пятницу рекомендации о посещении Украины, призвав граждан немедленно покинуть страну. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:29
2022-02-12T01:29
в мире
дмитрий песков
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россия
киев
нато
ситуация в днр и лнр
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии обновило вечером в пятницу рекомендации о посещении Украины, призвав граждан немедленно покинуть страну.Финский МИД обновлял рекомендации по Украине 25 января, когда рекомендовал "избегать ненужных поездок".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772394199.html
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, хельсинки
01:29 12.02.2022
 
МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину

МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии обновило вечером в пятницу рекомендации о посещении Украины, призвав граждан немедленно покинуть страну.

"Финляндия обновила туристический бюллетень для Украины. Министерство иностранных дел призывает немедленно покинуть страну в связи с дальнейшим обострением и непредсказуемостью ситуации с безопасностью", — говорится в сообщении.

Финский МИД обновлял рекомендации по Украине 25 января, когда рекомендовал "избегать ненужных поездок".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вид на телевизионную башню Риги - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
00:09
МИД Латвии призвал граждан незамедлительно покинуть Украину
 
В миреДмитрий ПесковМоскваРоссияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНРХельсинки
 
 
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