МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии обновило вечером в пятницу рекомендации о посещении Украины, призвав граждан немедленно покинуть страну.
"Финляндия обновила туристический бюллетень для Украины. Министерство иностранных дел призывает немедленно покинуть страну в связи с дальнейшим обострением и непредсказуемостью ситуации с безопасностью", — говорится в сообщении.
Финский МИД обновлял рекомендации по Украине 25 января, когда рекомендовал "избегать ненужных поездок".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.