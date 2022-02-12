https://ria.ru/20220212/finlyandiya-1772400860.html

МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину

МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022

МИД Финляндии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину

Внешнеполитическое ведомство Финляндии обновило вечером в пятницу рекомендации о посещении Украины, призвав граждан немедленно покинуть страну. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:29

2022-02-12T01:29

2022-02-12T01:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии обновило вечером в пятницу рекомендации о посещении Украины, призвав граждан немедленно покинуть страну.Финский МИД обновлял рекомендации по Украине 25 января, когда рекомендовал "избегать ненужных поездок".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772394199.html

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