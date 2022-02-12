https://ria.ru/20220212/evakuatsiya-1772411097.html

AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве

AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022

AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве

Госдепартамент США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T08:04

2022-02-12T08:04

2022-02-12T08:15

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдепартамент США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.Чиновники отметили, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772403689.html

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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, киев, донбасс