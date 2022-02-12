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AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве
AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022
AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве
Госдепартамент США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T08:04
2022-02-12T08:15
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
киев
донбасс
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдепартамент США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.Чиновники отметили, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, киев, донбасс
08:04 12.02.2022 (обновлено: 08:15 12.02.2022)
 
AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве

AP: Госдеп в субботу планирует объявить об эвакуации американского посольства в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдепартамент США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
"Официальные лица США заявляют, что госдепартамент планирует объявить в начале субботы (по местному времени - ред.), что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения", - говорится в сообщении агентства.
Чиновники отметили, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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