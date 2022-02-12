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Работу электросистем, на чьей базе обрабатываются данные МВД, восстановили
Работу электросистем, на чьей базе обрабатываются данные МВД, восстановили - РИА Новости, 12.02.2022
Работу электросистем, на чьей базе обрабатываются данные МВД, восстановили
Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, полностью восстановлена, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:08
2022-02-12T21:08
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, полностью восстановлена, сообщается на сайте ведомства.Ранее был зафиксирован сбой в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России. По данным на сайте МВД РФ, на протяжении этого времени не проводились проверки, предусмотренные регламентами оказания госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.Отмечается, что прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и проводится в штатном режиме. Все, кто не смог получить требуемые госуслуги из-за сбоя, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента".
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии
21:08 12.02.2022
 
Работу электросистем, на чьей базе обрабатываются данные МВД, восстановили

Работу электросистем, на базе которых обрабатываются данные МВД, полностью восстановили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, полностью восстановлена, сообщается на сайте ведомства.
Ранее был зафиксирован сбой в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России. По данным на сайте МВД РФ, на протяжении этого времени не проводились проверки, предусмотренные регламентами оказания госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.
"Центр обработки данных МВД России после проведенных восстановительных работ, спровоцированных сбоем электросистем в АО "Электронная Москва", работает в штатном режиме. Полностью возобновлено функционирование сервиса специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М". На устранение проблемы потребовалось несколько часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и проводится в штатном режиме. Все, кто не смог получить требуемые госуслуги из-за сбоя, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента".
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