https://ria.ru/20220212/elektrosistemy-1772510239.html

Работу электросистем, на чьей базе обрабатываются данные МВД, восстановили

Работу электросистем, на чьей базе обрабатываются данные МВД, восстановили - РИА Новости, 12.02.2022

Работу электросистем, на чьей базе обрабатываются данные МВД, восстановили

Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, полностью восстановлена, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T21:08

2022-02-12T21:08

2022-02-12T21:08

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, полностью восстановлена, сообщается на сайте ведомства.Ранее был зафиксирован сбой в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России. По данным на сайте МВД РФ, на протяжении этого времени не проводились проверки, предусмотренные регламентами оказания госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.Отмечается, что прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и проводится в штатном режиме. Все, кто не смог получить требуемые госуслуги из-за сбоя, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента".

https://ria.ru/20220210/avtoaptechka-1772110812.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии