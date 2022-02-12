https://ria.ru/20220212/elektronika-1772446714.html
Россия может запустить новый национальный проект в сфере радиоэлектроники
Россия может запустить новый национальный проект в сфере радиоэлектроники - РИА Новости, 12.02.2022
Россия может запустить новый национальный проект в сфере радиоэлектроники
России необходимо комплексно решать задачу развития в сфере радиоэлектроники, в связи с чем правительство страны не исключает возможности создания нового... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:19
2022-02-12T13:19
2022-02-12T13:19
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технологии
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. России необходимо комплексно решать задачу развития в сфере радиоэлектроники, в связи с чем правительство страны не исключает возможности создания нового национального проекта в этой сфере, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в субботу на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности."Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, 8 из них на общую сумму 147 миллиардов рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 миллиардов находится сейчас в работе. Реализация "сквозных проектов" - это одна из эффективных мер государственной поддержки. Но нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По мнению вице-премьера РФ Юрия Борисова, также выступавшего на конференции, отдельным приоритетным направлением в развитии микроэлектроники является переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения. По его словам, в настоящее время задача обеспечения технологической независимости решена только в отдельных сегментах рынка, и этого не достаточно."За последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет… Но в условиях цифровой трансформации задержка с принятием дальнейших мер по обеспечению развития микроэлектроники приведет к деградации отрасли, вынужденным закупкам в рамках национальных проектов импортных цифровых платформ и оборудования и, как следствие, утрате технологического суверенитета страны. А цифровая трансформация КИИ на импортной элементной базе вообще угрожает национальной безопасности. И наша задача - этого не допустить", - сказал Борисов.Участники конференции, разделенные на 19 тематических групп, на протяжении шести недель будут формировать свои конкретные предложения по дальнейшему развитию отечественной электронной промышленности. Они будут озвучены на четвертой стратегической сессии.
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экономика, технологии, россия, борисов
Россия может запустить новый национальный проект в сфере радиоэлектроники
Вице-премьер Чернышенко: Россия может запустить новый нацпроект в сфере радиоэлектроники
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. России необходимо комплексно решать задачу развития в сфере радиоэлектроники, в связи с чем правительство страны не исключает возможности создания нового национального проекта в этой сфере, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в субботу на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности.
"Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, 8 из них на общую сумму 147 миллиардов рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 миллиардов находится сейчас в работе. Реализация "сквозных проектов" - это одна из эффективных мер государственной поддержки. Но нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
По мнению вице-премьера РФ Юрия Борисова, также выступавшего на конференции, отдельным приоритетным направлением в развитии микроэлектроники является переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения. По его словам, в настоящее время задача обеспечения технологической независимости решена только в отдельных сегментах рынка, и этого не достаточно.
"За последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет… Но в условиях цифровой трансформации задержка с принятием дальнейших мер по обеспечению развития микроэлектроники приведет к деградации отрасли, вынужденным закупкам в рамках национальных проектов импортных цифровых платформ и оборудования и, как следствие, утрате технологического суверенитета страны. А цифровая трансформация КИИ на импортной элементной базе вообще угрожает национальной безопасности. И наша задача - этого не допустить", - сказал Борисов
.
Участники конференции, разделенные на 19 тематических групп, на протяжении шести недель будут формировать свои конкретные предложения по дальнейшему развитию отечественной электронной промышленности. Они будут озвучены на четвертой стратегической сессии.