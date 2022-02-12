https://ria.ru/20220212/elektronika-1772446714.html

Россия может запустить новый национальный проект в сфере радиоэлектроники

Россия может запустить новый национальный проект в сфере радиоэлектроники - РИА Новости, 12.02.2022

Россия может запустить новый национальный проект в сфере радиоэлектроники

России необходимо комплексно решать задачу развития в сфере радиоэлектроники, в связи с чем правительство страны не исключает возможности создания нового... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T13:19

2022-02-12T13:19

2022-02-12T13:19

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. России необходимо комплексно решать задачу развития в сфере радиоэлектроники, в связи с чем правительство страны не исключает возможности создания нового национального проекта в этой сфере, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в субботу на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности."Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, 8 из них на общую сумму 147 миллиардов рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 миллиардов находится сейчас в работе. Реализация "сквозных проектов" - это одна из эффективных мер государственной поддержки. Но нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По мнению вице-премьера РФ Юрия Борисова, также выступавшего на конференции, отдельным приоритетным направлением в развитии микроэлектроники является переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения. По его словам, в настоящее время задача обеспечения технологической независимости решена только в отдельных сегментах рынка, и этого не достаточно."За последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет… Но в условиях цифровой трансформации задержка с принятием дальнейших мер по обеспечению развития микроэлектроники приведет к деградации отрасли, вынужденным закупкам в рамках национальных проектов импортных цифровых платформ и оборудования и, как следствие, утрате технологического суверенитета страны. А цифровая трансформация КИИ на импортной элементной базе вообще угрожает национальной безопасности. И наша задача - этого не допустить", - сказал Борисов.Участники конференции, разделенные на 19 тематических групп, на протяжении шести недель будут формировать свои конкретные предложения по дальнейшему развитию отечественной электронной промышленности. Они будут озвучены на четвертой стратегической сессии.

https://ria.ru/20220210/pamyat-1772100896.html

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экономика, технологии, россия, борисов