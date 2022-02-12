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Экспортеры из России проведут более 350 встреч с партнерами на Gulfood 2022
Экспортеры из России проведут более 350 встреч с партнерами на Gulfood 2022 - РИА Новости, 14.02.2022
Экспортеры из России проведут более 350 встреч с партнерами на Gulfood 2022
Российские компании на международной выставке пищевой промышленности Gulfood 2022, которая откроется 13 февраля в Дубае, проведут более 350 бизнес-встреч с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-12T17:48
2022-02-12T17:48
2022-02-14T10:51
российский экспортный центр (рэц)
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дубай
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские компании на международной выставке пищевой промышленности Gulfood 2022, которая откроется 13 февраля в Дубае, проведут более 350 бизнес-встреч с потенциальными покупателями и партнерами при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Страны Персидского залива — один из самых перспективных регионов для российских продуктов питания. Покупатели и партнеры уже давно оценили их качество, наша продукция пользуется высоким спросом у покупателей из этого региона", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Она добавила, что в предыдущие годы Gulfood не раз доказывала свою эффективность для отечественных предприятий."В 2020 году участники экспозиции заключили на выставке контракты на 7 миллионов долларов, надеюсь, что в 2022 году наших экспортеров ждет еще больший успех", — заключила глава РЭЦ.На выставке Gulfood 2022, которая продлится до 17 февраля, при поддержке Российского экспортного центра свои товары представят более 60 российских компаний, в том числе производители кондитерских изделий и молочных продуктов, мяса, напитков и икры.
https://ria.ru/20220207/barery-1771473479.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, дубай