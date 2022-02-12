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Экспортеры из России проведут более 350 встреч с партнерами на Gulfood 2022
Экспортеры из России проведут более 350 встреч с партнерами на Gulfood 2022 - РИА Новости, 14.02.2022
Экспортеры из России проведут более 350 встреч с партнерами на Gulfood 2022
Российские компании на международной выставке пищевой промышленности Gulfood 2022, которая откроется 13 февраля в Дубае, проведут более 350 бизнес-встреч с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-12T17:48
2022-02-14T10:51
российский экспортный центр (рэц)
россия
дубай
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские компании на международной выставке пищевой промышленности Gulfood 2022, которая откроется 13 февраля в Дубае, проведут более 350 бизнес-встреч с потенциальными покупателями и партнерами при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Страны Персидского залива — один из самых перспективных регионов для российских продуктов питания. Покупатели и партнеры уже давно оценили их качество, наша продукция пользуется высоким спросом у покупателей из этого региона", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Она добавила, что в предыдущие годы Gulfood не раз доказывала свою эффективность для отечественных предприятий."В 2020 году участники экспозиции заключили на выставке контракты на 7 миллионов долларов, надеюсь, что в 2022 году наших экспортеров ждет еще больший успех", — заключила глава РЭЦ.На выставке Gulfood 2022, которая продлится до 17 февраля, при поддержке Российского экспортного центра свои товары представят более 60 российских компаний, в том числе производители кондитерских изделий и молочных продуктов, мяса, напитков и икры.
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российский экспортный центр (рэц), россия, дубай
17:48 12.02.2022 (обновлено: 10:51 14.02.2022)
 

Экспортеры из России проведут более 350 встреч с партнерами на Gulfood 2022

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские компании на международной выставке пищевой промышленности Gulfood 2022, которая откроется 13 февраля в Дубае, проведут более 350 бизнес-встреч с потенциальными покупателями и партнерами при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Страны Персидского залива — один из самых перспективных регионов для российских продуктов питания. Покупатели и партнеры уже давно оценили их качество, наша продукция пользуется высоким спросом у покупателей из этого региона", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:57
Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта
Она добавила, что в предыдущие годы Gulfood не раз доказывала свою эффективность для отечественных предприятий.
"В 2020 году участники экспозиции заключили на выставке контракты на 7 миллионов долларов, надеюсь, что в 2022 году наших экспортеров ждет еще больший успех", — заключила глава РЭЦ.
На выставке Gulfood 2022, которая продлится до 17 февраля, при поддержке Российского экспортного центра свои товары представят более 60 российских компаний, в том числе производители кондитерских изделий и молочных продуктов, мяса, напитков и икры.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияДубай
 
 
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