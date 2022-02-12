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В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе
В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе
Поставки Западом оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости директор Второго департамента... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:56
2022-02-12T15:56
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
минские соглашения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей полищук
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Поставки Западом оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Такая милитаризация Украины негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе. У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему карт-бланш, свободу рук на его силовое решение", - сказал дипломат.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220211/vstrecha-1772347688.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, минские соглашения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей полищук
15:56 12.02.2022
 
В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе

Дипломат Полищук: милитаризация Киева негативно влияет на урегулирование в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский снайпер в Луганской области
Украинский снайпер в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский снайпер в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Поставки Западом оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Такая милитаризация Украины негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе. У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему карт-бланш, свободу рук на его силовое решение", - сказал дипломат.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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