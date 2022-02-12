https://ria.ru/20220212/donbass-1772469279.html
В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе
В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе
Поставки Западом оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости директор Второго департамента... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:56
2022-02-12T15:56
2022-02-12T15:56
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
минские соглашения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей полищук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83340eb42bd4046910fdd8d8378fc5df.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Поставки Западом оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Такая милитаризация Украины негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе. У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему карт-бланш, свободу рук на его силовое решение", - сказал дипломат.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220211/vstrecha-1772347688.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102952_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_8ae1367237b05de7293f7711675d57ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, минские соглашения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей полищук
В МИД назвали факторы, негативно влияющие на урегулирование в Донбассе
Дипломат Полищук: милитаризация Киева негативно влияет на урегулирование в Донбассе