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В ЛНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в Донбассе
В ЛНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2022
В ЛНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:55
2022-02-12T10:55
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
станица луганская
вооруженные силы украины
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву поселка Станица Луганская в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила бронетехнику ВС Украины в поселке Станица Луганская у линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.Он уточнил, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, станица луганская, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр
10:55 12.02.2022
 
В ЛНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в Донбассе

Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву поселка Станица Луганская в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила бронетехнику ВС Украины в поселке Станица Луганская у линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"В районе населенного пункта Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины - ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
Он уточнил, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСтаница ЛуганскаяВооруженные силы УкраиныОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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