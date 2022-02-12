В ЛНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в Донбассе
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в Донбассе
Боец Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву поселка Станица Луганская в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила бронетехнику ВС Украины в поселке Станица Луганская у линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"В районе населенного пункта Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины - ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
Он уточнил, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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