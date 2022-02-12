https://ria.ru/20220212/donbass-1772412859.html

Киев семь лет не выполнял требования Минских соглашений, заявили в ДНР

Киев семь лет не выполнял требования Минских соглашений, заявили в ДНР - РИА Новости, 12.02.2022

Киев семь лет не выполнял требования Минских соглашений, заявили в ДНР

Киев не выполнял требования Минских соглашений по урегулированию в Донбассе в течение семи лет, заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T08:40

2022-02-12T08:40

2022-02-12T08:40

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Киев не выполнял требования Минских соглашений по урегулированию в Донбассе в течение семи лет, заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.В субботу наступила годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое состоялось 12 февраля 2015 года в Минске. В тот день прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе."Спустя семь лет они (Минские соглашения - ред.) никак не выполняются Украиной. Они вообще были подписаны фактически как ультиматум Украине, потому что если бы не было этих соглашений, крупная украинская группировка была бы разгромлена под Дебальцево (имеется ввиду Чернухино-Дебальцевская операция 2015 года, в которой ВСУ понесли большие потери - ред.). Условия, которые были там на тот момент, вероятно, были бы актуальны, если бы Украина решила выполнить Минские соглашения. Но то, что происходит сейчас, не устраивает нас. Мы Минские соглашения используем как политическую площадку", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в рамках Комплекса мер происходили обмены пленными между республиками Донбасса и Киевом, кроме того, решались другие вопросы в гуманитарной сфере. Но даже эти вопросы перестали двигаться в перспективном направлении.Он отметил, что то, что сейчас происходит в "нормандском формате", тоже не имеет оптимистичных продвижений. "Украина рассказывает, что в документе нет прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, хотя в соглашениях все написано прямым текстом. Франция и Германия говорят о неких обязательствах России, хотя там нет никаких обязательств. В целом сейчас происходит шапито, которое неизвестно, когда закончится", - пояснил собеседник агентства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс, днр