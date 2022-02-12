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В Боливии смысл речи Путина в Мюнхене назвали уроком для Латинской Америки
В Боливии смысл речи Путина в Мюнхене назвали уроком для Латинской Америки - РИА Новости, 12.02.2022
В Боливии смысл речи Путина в Мюнхене назвали уроком для Латинской Америки
Призыв к многополярности, который сделал президент РФ Владимир Путин во время Мюнхенской конференции в 2007 году, стал уроком для Латинской Америки, считает... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:07
2022-02-12T10:12
в мире
россия
боливия
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОНТЕВИДЕО, 12 фев – РИА Новости. Призыв к многополярности, который сделал президент РФ Владимир Путин во время Мюнхенской конференции в 2007 году, стал уроком для Латинской Америки, считает представитель Боливии в ООН Диего Пари."Понятие многополярности, о котором говорит Путин, - это урок для Латинской Америки… Конференция по безопасности, состоявшаяся в Мюнхене в 2007 году, была одной из самых важных, это был момент, когда Путин сделал видимым то, что предстояло – многополярный мир, мир, где не должна устанавливаться точка зрения самой влиятельной страны, а должна иметь место коллективная точка зрения, которая интересна различным странам", - сказал он РИА Новости.Пари напомнил, что попытка установить однополярный мир была предпринята два года назад, когда Боливия пережила госпереворот."Внешние силы пытались навязать нашей стране свою однополярную позицию. Боливийский народ отверг эти попытки, чтобы установить демократию и собственную политико-экономическую модель. То же самое имело место в Венесуэле, на Кубе", - сказал дипломат.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220128/amerika-1769943805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/avstriya-1772036305.html
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в мире, россия, боливия, нато, мюнхенская конференция по безопасности
10:07 12.02.2022 (обновлено: 10:12 12.02.2022)
 
В Боливии смысл речи Путина в Мюнхене назвали уроком для Латинской Америки

Постпред Боливии в ООН Пари: речь Путина в Мюнхене стала уроком для Латинской Америки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф"
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле Байришер Хоф - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф". Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 12 фев – РИА Новости. Призыв к многополярности, который сделал президент РФ Владимир Путин во время Мюнхенской конференции в 2007 году, стал уроком для Латинской Америки, считает представитель Боливии в ООН Диего Пари.
"Понятие многополярности, о котором говорит Путин, - это урок для Латинской Америки… Конференция по безопасности, состоявшаяся в Мюнхене в 2007 году, была одной из самых важных, это был момент, когда Путин сделал видимым то, что предстояло – многополярный мир, мир, где не должна устанавливаться точка зрения самой влиятельной страны, а должна иметь место коллективная точка зрения, которая интересна различным странам", - сказал он РИА Новости.
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Россия продолжит развивать отношения с Латинской Америкой, заявил Лавров
Пари напомнил, что попытка установить однополярный мир была предпринята два года назад, когда Боливия пережила госпереворот.
"Внешние силы пытались навязать нашей стране свою однополярную позицию. Боливийский народ отверг эти попытки, чтобы установить демократию и собственную политико-экономическую модель. То же самое имело место в Венесуэле, на Кубе", - сказал дипломат.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
 
В миреРоссияБоливияНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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