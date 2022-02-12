10:07 12.02.2022 (обновлено: 10:12 12.02.2022)
В Боливии смысл речи Путина в Мюнхене назвали уроком для Латинской Америки
Постпред Боливии в ООН Пари: речь Путина в Мюнхене стала уроком для Латинской Америки
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф"
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф". Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 12 фев – РИА Новости. Призыв к многополярности, который сделал президент РФ Владимир Путин во время Мюнхенской конференции в 2007 году, стал уроком для Латинской Америки, считает представитель Боливии в ООН Диего Пари.
"Понятие многополярности, о котором говорит Путин, - это урок для Латинской Америки… Конференция по безопасности, состоявшаяся в Мюнхене в 2007 году, была одной из самых важных, это был момент, когда Путин сделал видимым то, что предстояло – многополярный мир, мир, где не должна устанавливаться точка зрения самой влиятельной страны, а должна иметь место коллективная точка зрения, которая интересна различным странам", - сказал он РИА Новости.
Пари напомнил, что попытка установить однополярный мир была предпринята два года назад, когда Боливия пережила госпереворот.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.