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Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину
Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть Украину. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T05:17
2022-02-12T05:17
в мире
дмитрий песков
москва
россия
киев
нато
ситуация в днр и лнр
австралия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, австралия, скотт моррисон
05:17 12.02.2022
 
Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Моррисон призвал граждан страны покинуть Украину

© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyyУчения ВСУ в Харьковской области
Учения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Учения ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть Украину.

"Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину", — заявил Моррисон, выступая перед журналистами. Его слова приводит портал news.com.au.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
03:27
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля, пишет СМИ
 
В миреДмитрий ПесковМоскваРоссияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНРАвстралияСкотт Моррисон
 
 
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