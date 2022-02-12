https://ria.ru/20220212/avstraliya-1772406365.html

Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть Украину. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T05:17

2022-02-12T05:17

2022-02-12T05:17

в мире

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772403689.html

москва

россия

киев

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