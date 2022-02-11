https://ria.ru/20220211/zhirinovskiy-1772281983.html

Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное

Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное - РИА Новости, 11.02.2022

Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который попал в больницу с коронавирусом, оценивается как стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:10

2022-02-11T14:10

2022-02-11T16:47

распространение коронавируса

политика

здоровье - общество

владимир жириновский

лдпр

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771873713_0:172:3090:1910_1920x0_80_0_0_678705e2f109fea812c5b05acc806cb7.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который попал в больницу с коронавирусом, оценивается как стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава."Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — сказал представитель ведомства.Второго февраля Жириновского госпитализировали в ЦКБ с диагнозом COVID-19, у него выявили омикрон-штамм. В партии сообщали, что он чувствует себя нормально и работает с документами.

https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772172984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, здоровье - общество, владимир жириновский, лдпр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии