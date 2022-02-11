https://ria.ru/20220211/zhirinovskiy-1772281983.html
Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное
Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное - РИА Новости, 11.02.2022
Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который попал в больницу с коронавирусом, оценивается как стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:10
2022-02-11T14:10
2022-02-11T16:47
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здоровье - общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который попал в больницу с коронавирусом, оценивается как стабильное, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава."Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — сказал представитель ведомства.Второго февраля Жириновского госпитализировали в ЦКБ с диагнозом COVID-19, у него выявили омикрон-штамм. В партии сообщали, что он чувствует себя нормально и работает с документами.
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политика, здоровье - общество, владимир жириновский, лдпр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:10 11.02.2022 (обновлено: 16:47 11.02.2022)
Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное
Минздрав оценил состояние заразившегося коронавирусом Жириновского как стабильное