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У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 11.02.2022
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:56
2022-02-11T20:56
2022-02-11T20:56
в мире
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землетрясение
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 16.43 по времени UTC (19.43 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к юго-востоку от города Цзилун на северо-востоке Тайваня. Очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, тайвань, землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5