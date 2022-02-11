https://ria.ru/20220211/zemletryasenie-1772377247.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 11.02.2022

У побережья Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:56

2022-02-11T20:56

2022-02-11T20:56

в мире

тайвань

землетрясение

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 16.43 по времени UTC (19.43 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к юго-востоку от города Цзилун на северо-востоке Тайваня. Очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220122/roskosmos-1769045355.html

тайвань

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в мире, тайвань, землетрясение