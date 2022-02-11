07:11 11.02.2022 (обновлено: 07:14 11.02.2022)
Посол России заявил, что "Северный поток – 2" искусственно политизировали
Посол России в ФРГ Нечаев: причин для затягивания сертификации "Северного потока – 2" нет
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 11 фев – РИА Новости. Никаких объективных причин для затягивания сроков сертификации оператора "Северного потока 2" в Германии нет, проект политизирован искусственно, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим", - сказал Нечаев.
По его словам, газопровод "строился в соответствии с нормами еэсовского законодательства", однако "изначально согласованные правила неоднократно менялись стороной ЕС, включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов".
Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.