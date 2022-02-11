Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/zaschita-1772191301.html
В Китае восхитились российским импортозамещением
Китайские СМИ: Россия защитила себя от санкций США и Евросоюза - РИА Новости, 11.02.2022
В Китае восхитились российским импортозамещением
Европейские и американские санкции должны были сломить Россию, но вышло все наоборот. К такому выводу пришло китайское издание "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T06:37
2022-02-11T06:37
россия
сша
евросоюз
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754806405_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_c0c5716b7eaeb0ff331e481b89857902.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейские и американские санкции должны были сломить Россию, но вышло все наоборот. К такому выводу пришло китайское издание "Хуаньцю шибао".В достижении такого результата стране помогла политика импортозамещения, закрепленной как стратегия национальной безопасности, отмечается в статье. При разработке российской доктрины ее многочисленные этапы были связаны со сферой атомной энергетикой и с пищевой, оборонной и фармацевтической промышленностью, имеющих ключевое значение для национальной безопасности, а также с информационной, аэрокосмической, биотехнологической отраслями, имеющих стратегическое значение.Кроме того, стратегия предполагает сочетание локализации производства и экспортоориентированности. При этом традиционные средства защиты отечественной торговой деятельности, такие как квоты, тарифная защита и система двойного валютного курса, практически не задействованы.Благодаря такому подходу достигнута почти полная автономность и безопасность военно-промышленного комплекса. Также был достигнут значительный прогресс в импортозамещении в таких областях сложного и высокоточного производства, как лекарства и медицинское оборудование, электрооборудование, химическое оборудование, станки и лабораторное оборудование, резюмирует издание.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/pretenzii-1765643980.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754806405_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_9b6c6d30e32d2a5393fc20c268f86263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, евросоюз, санкции, экономика
06:37 11.02.2022
 
Китайские СМИ: Россия защитила себя от санкций США и Евросоюза

"Хуаньцю шибао": санкции ЕС и США не сломили Россию, которая ответила импортозамещением

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПшеница на полях
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пшеница на полях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейские и американские санкции должны были сломить Россию, но вышло все наоборот. К такому выводу пришло китайское издание "Хуаньцю шибао".
В достижении такого результата стране помогла политика импортозамещения, закрепленной как стратегия национальной безопасности, отмечается в статье. При разработке российской доктрины ее многочисленные этапы были связаны со сферой атомной энергетикой и с пищевой, оборонной и фармацевтической промышленностью, имеющих ключевое значение для национальной безопасности, а также с информационной, аэрокосмической, биотехнологической отраслями, имеющих стратегическое значение.
Кроме того, стратегия предполагает сочетание локализации производства и экспортоориентированности. При этом традиционные средства защиты отечественной торговой деятельности, такие как квоты, тарифная защита и система двойного валютного курса, практически не задействованы.
Благодаря такому подходу достигнута почти полная автономность и безопасность военно-промышленного комплекса. Также был достигнут значительный прогресс в импортозамещении в таких областях сложного и высокоточного производства, как лекарства и медицинское оборудование, электрооборудование, химическое оборудование, станки и лабораторное оборудование, резюмирует издание.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 12:55
Лавров ответил на претензии ЕС к России по политике импортозамещения
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАЕвросоюзСанкцииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала