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В Китае восхитились российским импортозамещением

Китайские СМИ: Россия защитила себя от санкций США и Евросоюза - РИА Новости, 11.02.2022

В Китае восхитились российским импортозамещением

Европейские и американские санкции должны были сломить Россию, но вышло все наоборот. К такому выводу пришло китайское издание "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T06:37

2022-02-11T06:37

2022-02-11T06:37

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евросоюз

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейские и американские санкции должны были сломить Россию, но вышло все наоборот. К такому выводу пришло китайское издание "Хуаньцю шибао".В достижении такого результата стране помогла политика импортозамещения, закрепленной как стратегия национальной безопасности, отмечается в статье. При разработке российской доктрины ее многочисленные этапы были связаны со сферой атомной энергетикой и с пищевой, оборонной и фармацевтической промышленностью, имеющих ключевое значение для национальной безопасности, а также с информационной, аэрокосмической, биотехнологической отраслями, имеющих стратегическое значение.Кроме того, стратегия предполагает сочетание локализации производства и экспортоориентированности. При этом традиционные средства защиты отечественной торговой деятельности, такие как квоты, тарифная защита и система двойного валютного курса, практически не задействованы.Благодаря такому подходу достигнута почти полная автономность и безопасность военно-промышленного комплекса. Также был достигнут значительный прогресс в импортозамещении в таких областях сложного и высокоточного производства, как лекарства и медицинское оборудование, электрооборудование, химическое оборудование, станки и лабораторное оборудование, резюмирует издание.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, евросоюз, санкции, экономика