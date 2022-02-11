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В Киеве выразили надежду на рассмотрение законопроектов в рамках "Минска-2"

В Киеве выразили надежду на рассмотрение законопроектов в рамках "Минска-2" - РИА Новости, 11.02.2022

В Киеве выразили надежду на рассмотрение законопроектов в рамках "Минска-2"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что трехсторонняя контактная группа на следующей встрече рассмотрит вопрос законопроектов, которые... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T02:35

2022-02-11T02:35

2022-02-11T02:35

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что трехсторонняя контактная группа на следующей встрече рассмотрит вопрос законопроектов, которые предусмотрены минскими соглашениями по урегулированию в Донбассе."Надеюсь, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, которые предусмотрены минскими соглашениями. Они будут рассматриваться. У нас сегодня есть уже несколько таких успешных кейсов, когда принимались решения по режиму прекращения огня. Работа продолжается. Я думаю, мы достигнем желаемого и важного для Украины результата", - заявил Ермак на брифинге.

https://ria.ru/20220211/tsitirovanie-1772181662.html

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