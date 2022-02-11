https://ria.ru/20220211/zakharova-1772392130.html

Истерика Белого дома показательна как никогда, заявила Захарова

Истерика Белого дома показательна как никогда, заявила Захарова - РИА Новости, 11.02.2022

Истерика Белого дома показательна как никогда, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отправку военных США в Польшу, заявила РИА Новости, что истерика Белого дома показательна как... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T23:36

2022-02-11T23:36

2022-02-11T23:57

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отправку военных США в Польшу, заявила РИА Новости, что истерика Белого дома показательна как никогда.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели."Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем", - сказала Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отправку военных США в Польшу и заявления советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о якобы планах России по Украине, заявила РИА Новости, что каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей."Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя", - сказала Захарова.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, польша, сша, джейк салливан, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, киев, россия