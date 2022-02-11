23:36 11.02.2022 (обновлено: 23:57 11.02.2022)
Истерика Белого дома показательна как никогда, заявила Захарова
Захарова об отправке американских военных в Польшу: истерика Белого дома показательна
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отправку военных США в Польшу, заявила РИА Новости, что истерика Белого дома показательна как никогда.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели.
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"Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отправку военных США в Польшу и заявления советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о якобы планах России по Украине, заявила РИА Новости, что каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей.
"Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя", - сказала Захарова.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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