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Врачи будут посещать на дому пожилых москвичей, заболевших COVID-19
Врачи будут посещать на дому пожилых москвичей, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2022
Врачи будут посещать на дому пожилых москвичей, заболевших COVID-19
Врачи будут посещать на дому москвичей старше 65 лет в случае заболевания ковидом, независимо от тяжести течения болезни, написал в своем блоге мэр Москвы... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:13
2022-02-11T10:13
2022-02-11T10:20
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи будут посещать на дому москвичей старше 65 лет в случае заболевания ковидом, независимо от тяжести течения болезни, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин."Появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе - москвичам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому, независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий", - написал он.Собянин подчеркнул, что московское здравоохранение – врачи, медсестры, администраторы доказали, что готовы к самым сложным вызовам по защите жизни и здоровья москвичей.
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москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
10:13 11.02.2022 (обновлено: 10:20 11.02.2022)
Врачи будут посещать на дому пожилых москвичей, заболевших COVID-19
Собянин: пожилых москвичей, заболевших COVID-19, врачи будут посещать на дому