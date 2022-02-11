https://ria.ru/20220211/vrachi-1772213753.html

Врачи будут посещать на дому пожилых москвичей, заболевших COVID-19

Врачи будут посещать на дому пожилых москвичей, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2022

Врачи будут посещать на дому пожилых москвичей, заболевших COVID-19

Врачи будут посещать на дому москвичей старше 65 лет в случае заболевания ковидом, независимо от тяжести течения болезни, написал в своем блоге мэр Москвы... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:13

2022-02-11T10:13

2022-02-11T10:20

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи будут посещать на дому москвичей старше 65 лет в случае заболевания ковидом, независимо от тяжести течения болезни, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин."Появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе - москвичам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому, независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий", - написал он.Собянин подчеркнул, что московское здравоохранение – врачи, медсестры, администраторы доказали, что готовы к самым сложным вызовам по защите жизни и здоровья москвичей.

https://ria.ru/20220211/poliklinika-1772213294.html

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москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество