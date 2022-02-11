14:57 11.02.2022 (обновлено: 15:04 11.02.2022)
Финляндия закупила американские истребители F-35
Финляндия подписала соглашение c американской Lockheed Martin о покупке истребителей F-35
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35
ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. Минобороны Финляндии, уполномоченное правительством страны, подписало в пятницу соглашение с американской Lockheed Martin о поставке истребителей F-35, сообщает военное ведомство.
Соответствующее решение было принято кабмином 10 декабря.
"Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки. Соглашение было подписано с производителем истребителей Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney, входящим в группу Raytheon Technologies", - говорится в сообщении.
Закупка многоцелевых истребителей будет осуществляться в соответствии с процедурой правительства США по продаже военного оборудования за границу (FMS).
В реализации соглашений Соединенные Штаты представлены проектными бюро F-35 при министерстве обороны.
"Контракты на поставку предусматривают поставку 64 многоцелевых истребителей в конфигурации F-35A Block 4 в 2025-2030 годах, двигателей машин и оборудования для технического обслуживания, систем, запасных частей, сменного оборудования, учебного оборудования и услуг, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания. Соглашения также включают обучение летного и авиационного персонала Сил обороны", - уточняется в сообщении.