https://ria.ru/20220211/vooruzhenie-1772294389.html

Финляндия закупила американские истребители F-35

Финляндия закупила американские истребители F-35 - РИА Новости, 11.02.2022

Финляндия закупила американские истребители F-35

Минобороны Финляндии, уполномоченное правительством страны, подписало в пятницу соглашение с американской Lockheed Martin о поставке истребителей F-35, сообщает РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:57

2022-02-11T14:57

2022-02-11T15:04

финляндия

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pratt & whitney

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. Минобороны Финляндии, уполномоченное правительством страны, подписало в пятницу соглашение с американской Lockheed Martin о поставке истребителей F-35, сообщает военное ведомство.Соответствующее решение было принято кабмином 10 декабря."Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки. Соглашение было подписано с производителем истребителей Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney, входящим в группу Raytheon Technologies", - говорится в сообщении.Закупка многоцелевых истребителей будет осуществляться в соответствии с процедурой правительства США по продаже военного оборудования за границу (FMS).В реализации соглашений Соединенные Штаты представлены проектными бюро F-35 при министерстве обороны."Контракты на поставку предусматривают поставку 64 многоцелевых истребителей в конфигурации F-35A Block 4 в 2025-2030 годах, двигателей машин и оборудования для технического обслуживания, систем, запасных частей, сменного оборудования, учебного оборудования и услуг, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания. Соглашения также включают обучение летного и авиационного персонала Сил обороны", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772220537.html

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финляндия, в мире, технологии, хельсинки, сша, lockheed martin , pratt & whitney, raytheon, f-35