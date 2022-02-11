https://ria.ru/20220211/vkontakte-1772258241.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном"

Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном" - РИА Новости, 11.02.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном"

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:49

2022-02-11T12:49

2022-02-11T12:49

коронавирус covid-19

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756715472_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_06a4ca31f53bddc92bfd03f6a349a73c.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, болели ли они новым штаммом коронавируса "омикрон". Варианты ответа были: да; симптомы ОРВИ имелись, но не знаю, был ли это "омикрон"; нет, никаких симптомов не было. В итоге большинство подписчиков ответили, что у них были симптомы ОРВИ, но они не знают, был ли это "омикрон". Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не болел — около 32% проголосовавших. Меньше всего подписчиков полностью уверены, что переболели "омикроном" — чуть больше 23%.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, вконтакте