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Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном"
Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном" - РИА Новости, 11.02.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном"
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:49
2022-02-11T12:49
коронавирус covid-19
вконтакте
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, болели ли они новым штаммом коронавируса "омикрон". Варианты ответа были: да; симптомы ОРВИ имелись, но не знаю, был ли это "омикрон"; нет, никаких симптомов не было. В итоге большинство подписчиков ответили, что у них были симптомы ОРВИ, но они не знают, был ли это "омикрон". Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не болел — около 32% проголосовавших. Меньше всего подписчиков полностью уверены, что переболели "омикроном" — чуть больше 23%.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
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коронавирус covid-19, вконтакте
12:49 11.02.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном"

© РИА Новости / Семён Антонов / Перейти в фотобанкИзмерение сатурации
Измерение сатурации - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Семён Антонов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, болели ли они новым штаммом коронавируса "омикрон".
Варианты ответа были: да; симптомы ОРВИ имелись, но не знаю, был ли это "омикрон"; нет, никаких симптомов не было.
В итоге большинство подписчиков ответили, что у них были симптомы ОРВИ, но они не знают, был ли это "омикрон". Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не болел — около 32% проголосовавших. Меньше всего подписчиков полностью уверены, что переболели "омикроном" — чуть больше 23%.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
 
Коронавирус COVID-19ВКонтакте
 
 
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