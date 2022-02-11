Пользователи ВКонтакте рассказали, переболели ли они уже "омикроном"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, болели ли они новым штаммом коронавируса "омикрон".
Варианты ответа были: да; симптомы ОРВИ имелись, но не знаю, был ли это "омикрон"; нет, никаких симптомов не было.
В итоге большинство подписчиков ответили, что у них были симптомы ОРВИ, но они не знают, был ли это "омикрон". Так проголосовали почти 44% опрошенных. На втором месте оказались те, кто вообще не болел — около 32% проголосовавших. Меньше всего подписчиков полностью уверены, что переболели "омикроном" — чуть больше 23%.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.