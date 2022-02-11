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Стало известно, чем глава Минобороны Британии будет грозить Москве

Times раскрыл цель визита главы Минобороны Британии в Москву - РИА Новости, 11.02.2022

Стало известно, чем глава Минобороны Британии будет грозить Москве

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Москву намерен с помощью угрозы санкций убедить Россию "отступить от порога войны". Об... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:00

2022-02-11T09:00

2022-02-11T10:09

в мире

великобритания

бен уоллес

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Москву намерен с помощью угрозы санкций убедить Россию "отступить от порога войны". Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.Собеседник газеты отметил, что предстоящие переговоры могут стать последними, так как дипломатические контакты на высоком уровне в ближайшее время не запланированы.Уоллес прибудет в Россию 11 февраля.Накануне в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. Сергей Лавров охарактеризовал их как "разговор немого с глухим", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что со стороны Лиз Трасс они свелись к "озвучиванию твитов".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

https://ria.ru/20220211/peregovory-1772176572.html

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в мире, великобритания, бен уоллес, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина