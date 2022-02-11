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В Москве почти семь миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
В Москве почти семь миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2022
В Москве почти семь миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
ПОЧТИ 7,2 МЛН ЧЕЛОВЕК ПРИВИЛИСЬ ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ В МОСКВЕ, ПОЛНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID ПРОШЛИ БОЛЕЕ 6,8 МЛН ЧЕЛОВЕК – СТОПКОРОНАВИРУС.РФ РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:11
2022-02-11T17:11
2022-02-11T17:11
общество
москва
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
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ПОЧТИ 7,2 МЛН ЧЕЛОВЕК ПРИВИЛИСЬ ПЕРВЫМ КОМПОНЕНТОМ В МОСКВЕ, ПОЛНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID ПРОШЛИ БОЛЕЕ 6,8 МЛН ЧЕЛОВЕК – СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19
Материал дополняется
В Москве почти семь миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
В Москве почти семь миллионов человек полностью привились от COVID-19