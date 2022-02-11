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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/vaktsina-1772356866.html
Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать "Спутник V"
Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать "Спутник V" - РИА Новости, 11.02.2022
Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать "Спутник V"
Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения Вольфганга Мюкштайна признать российскую вакцину "Спутник V" во избежание серьезной нехватки... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:47
2022-02-11T18:47
распространение коронавируса
в мире
российский фонд прямых инвестиций
австрия
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения Вольфганга Мюкштайна признать российскую вакцину "Спутник V" во избежание серьезной нехватки рабочей силы в Австрии.Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Согласно утвержденному постановлению австрийского минздрава, помимо уже зарегистрированных в Евросоюзе, в список признанных вакцин вошли два китайских и три индийских препарата, однако российского "Спутника V" в нем нет.По словам генерального секретаря Австрийского экономического союза Курта Эггера, которые приводятся в пресс-релизе организации, в стране и без того нехватка рабочей силы, а установленное властями правило 3П (привит, переболел, протестирован) еще больше усугубляет ситуацию, делая страну непривлекательной для иностранных работников - в частности, привитым непризнанным "Спутником" для каждого взъезда в страну придётся сдавать платный тест на коронавирус у себя на родине."Чтобы еще больше не разжигать массовую нехватку рабочей силы, мы должны облегчать, а не усложнять работу иностранных сотрудников. Министр здравоохранения Мюкштейн должен здесь доработать и тоже признать "Спутник", - заключил Эггер.Согласно пресс-релизу союза, в Австрии уже наблюдается массовая нехватка рабочих в нескольких секторах. Так, в январе было зафиксировано почти 18 тысяч вакансий в сфере здравоохранения, 29 тысяч - в строительной отрасли и 25 тысяч - в туризме.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывал РФПИ.
https://ria.ru/20220211/omikron-1772184607.html
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в мире, российский фонд прямых инвестиций, австрия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19
18:47 11.02.2022
 
Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать "Спутник V"

Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать российскую вакцину "Спутник V"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" от COVID-19
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" от COVID-19
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения Вольфганга Мюкштайна признать российскую вакцину "Спутник V" во избежание серьезной нехватки рабочей силы в Австрии.
Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Согласно утвержденному постановлению австрийского минздрава, помимо уже зарегистрированных в Евросоюзе, в список признанных вакцин вошли два китайских и три индийских препарата, однако российского "Спутника V" в нем нет.
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По словам генерального секретаря Австрийского экономического союза Курта Эггера, которые приводятся в пресс-релизе организации, в стране и без того нехватка рабочей силы, а установленное властями правило 3П (привит, переболел, протестирован) еще больше усугубляет ситуацию, делая страну непривлекательной для иностранных работников - в частности, привитым непризнанным "Спутником" для каждого взъезда в страну придётся сдавать платный тест на коронавирус у себя на родине.
"Чтобы еще больше не разжигать массовую нехватку рабочей силы, мы должны облегчать, а не усложнять работу иностранных сотрудников. Министр здравоохранения Мюкштейн должен здесь доработать и тоже признать "Спутник", - заключил Эггер.
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Согласно пресс-релизу союза, в Австрии уже наблюдается массовая нехватка рабочих в нескольких секторах. Так, в январе было зафиксировано почти 18 тысяч вакансий в сфере здравоохранения, 29 тысяч - в строительной отрасли и 25 тысяч - в туризме.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывал РФПИ.
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Распространение коронавирусаВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийАвстрияВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19
 
 
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