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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 85 миллионов россиян
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 85 миллионов россиян - РИА Новости, 11.02.2022
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 85 миллионов россиян
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 85 857 079 раз, полностью – 81 505 771 раз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:11
2022-02-11T17:11
2022-02-11T17:11
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 85 857 079 раз, полностью – 81 505 771 раз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 11 февраля вакцинация первым компонентом проведена 85 857 079 раз, вакцинация полного цикла – 81 505 771 раз", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/epivakkorona-1772326327.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 85 миллионов россиян
Вице-премьер Голикова: вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 85 857 079 раз